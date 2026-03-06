Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Ρωσία και Κίνα ετοιμάζονται να μπουν στο «παιχνίδι» στο πλευρό του Ιράν που απειλεί με αντίποινα την Ευρώπη

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη για 7η συνεχόμενη ημέρα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.

Το ανησυχητικό είναι πως οι μάχες δεν λένε να κοπάσουν αλλά αντίθετα συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στους τρεις βασικούς αντιπάλους, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τα …σκάγια παίρνουν και τις γύρω περιοχές, ενώ οι πληροφορίες θέλουν τη Ρωσία και την Κίνα να έρχονται να δώσουν χέρι βοηθείας στην Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει μέχρι τώρα περισσότερους από 3.000 στόχους από την έναρξη των επιχειρήσεών τους στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή.

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και ελέγχου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αλλά επίσης και πολεμικά πλοία και υποβρύχια, διευκρίνισε η Centcom στην ανακοίνωσή της.

Έτσι η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται ενώ κλείνει μία εβδομάδα από την έναρξη των επιθέσεων, με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν να βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο άνευ όρων παράδοση». Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Δείτε εδώ όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή που έχει πάρει φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί, περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιδρομή στην Τεχεράνη, χτυπώντας υπόγειο καταφύγιο που είχε κατασκευαστεί για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ιρανικές απειλές και κατά της Ευρώπης

Σε συνέντευξή του στο FRANCE 24, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Majid Takht-Ravanchi, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει «ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους υπόλοιπους ότι πρέπει να προσέξουν να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι αν οποιαδήποτε χώρα «ενωθεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην επίθεση κατά του Ιράν, τότε θα αποτελεί επίσης νόμιμο στόχο για αντίποινα από το Ιράν».

Ο Majid Takht-Ravanchi δήλωσε στο FRANCE 24 ότι Ιρανοί αξιωματούχοι «διαπραγματεύονταν με καλή πίστη» με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη ήταν επιτυχής», πριν η αμερικανική κυβέρνηση, το Σάββατο, «με τη βοήθεια του ισραηλινού καθεστώτος, ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον του Ιράν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες διαμεσολάβησης, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «διαρκή ειρήνη», αλλά δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί «την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία του έθνους».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού πολιτών από την περιοχή. Η δεύτερη πτήση για την απομάκρυνση Βρετανών πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή αναχώρησε από το Ομάν, ενώ μία ακόμη πτήση έφτασε στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, στο Λονδίνο συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες που φέρεται να έχουν διασυνδέσεις με το Ιράν, στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής έρευνας για ύποπτη κατασκοπεία και παρακολούθηση της εβραϊκής κοινότητας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν επίσης ότι έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 ιρανικά πλοία από την έναρξη της σύγκρουσης. Παράλληλα, αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής τους «πυραύλους νέας γενιάς». Την ίδια ώρα, νέα έκθεση αναφέρει ότι η Ρωσία έχει παράσχει στο Ιράν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τεχεράνη να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Ισραήλ στηρίζει τους Κούρδους στο Ιράν

Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχές του δυτικού Ιράν, με στόχο να στηρίξει πολιτοφυλακές των Κούρδων που ελπίζουν ότι θα εκμεταλλευτούν τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης για να καταλάβουν πόλεις κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τι συζητούν οι Ισραηλινοί με τις κουρδικές οργανώσεις.

Η ιδέα μιας επίθεσης στο Ιράν από ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που εδρεύουν στο γειτονικό Ιράκ τράβηξε την προσοχή τις τελευταίες ώρες, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι Κούρδοι περνούσαν τα σύνορα.

Μια κουρδική εξέγερση θα είχε σοβαρές συνέπειες για το Ιράν, την ώρα που αμύνεται απέναντι στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι πολιτοφυλακές συζητούν με τις ΗΠΑ το πώς και εάν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Reuters.

Drones έπληξαν ξενοδοχείο στο Ερμπίλ του Ιράκ – Ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για εκρήξεις στην πόλη Νατάνζ

Ένα drone στόχευσε το ξενοδοχείο Erbil Arjaan by Rotana στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ το βράδυ της Παρασκευής 06.03.2026, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές ασφαλείας.

A hotel in Erbil, where American personnel were believed to be located, was targeted. pic.twitter.com/E67qErUwMZ — War Monitor (@WarMonitors) March 6, 2026

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη είχε προειδοποιήσει ότι ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να στοχοποιήσουν ξενοδοχεία στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν όπου συχνάζουν ξένοι πολίτες, σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε στην πλατφόρμα X.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στην πόλη Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν.

Explosions are being reported near Natanz, in central Iran, according to Al Jazeera.



The city hosts one of the country’s main nuclear enrichment sites.



pic.twitter.com/8qd8lboEpb — Breaking X (@BreakingXAlerts) March 6, 2026

Η Νατάνζ φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Η περιοχή έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων στο παρελθόν, τόσο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου το 2025, όσο και νωρίτερα στον τρέχοντα πόλεμο.

Πληροφορίες θέλουν Κίνα και Ρωσία να υποστηρίζουν το Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Associated Press, η Ρωσία φέρεται να έχει δώσει στο Ιράν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τεχεράνη να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών, αφορούν πιθανούς στόχους όπως αμερικανικά πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια πληροφορία μετέδωσε νωρίτερα και η Washington Post, επικαλούμενη τρεις αξιωματούχους που έχουν γνώση των σχετικών πληροφοριών των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα φέρεται να έχει δώσει στην Τεχεράνη δεδομένα για τις τοποθεσίες αμερικανικών πλοίων και αεροσκαφών, κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την στόχευση αμερικανικών δυνάμεων.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν ότι η Ρωσία καθοδηγεί άμεσα το Ιράν για το πώς να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη πιθανής εμπλοκής της Μόσχας στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

Σύμφωνα με το CNN, εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η Κίνα ενδέχεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να στηρίξει το Ιράν, παρέχοντας οικονομική βοήθεια, καθώς και ανταλλακτικά και εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πυραυλικά συστήματα. Ωστόσο, το Πεκίνο φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εμπλοκή στον ενεργειακό εφοδιασμό και στη σταθερότητα της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κίνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως λόγω της σημασίας που έχουν τα Στενά του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Για τον λόγο αυτό, το Πεκίνο επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ των στρατηγικών του σχέσεων με την Τεχεράνη και της ανάγκης να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.