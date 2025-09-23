Live: Η ομιλία του Ερντογάν – «Η Τουρκία έχει δικαιώματα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου»

Τι είπε γα τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Τουρκία έχει φιλοξενήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κατέχοντας μια μοναδική θέση ως μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και στενός εμπορικός εταίρος της Ρωσίας.

«Μέσα από άμεσες συνομιλίες, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών αιχμαλώτων και σορών, και εργαστήκαμε για να καθορίσουμε τους τρόπους διεξαγωγής ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών», είπε ο Ερντογάν.

«Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχουν νικητές σε έναν πόλεμο και δεν υπάρχουν χαμένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Με αυτό στο μυαλό, και τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική κατάπαυση του πυρός», τόνισε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.