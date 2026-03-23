Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ μιλάει για «πολλά σημεία συμφωνίας» με το Ιράν, όμως η Τεχεράνη διαψεύδει – Live όλες οι εξελίξεις

Για 24η ημέρα συνεχίζονται οι πολεμικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να δέχεται ισχυρά πλήγματα. Το μεσημέρι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αναβάλλουν τις επιθέσεις στο Ιράν μετά από «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του, άρχισε να υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Axios είναι πιθανή μια συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ, μέσα στην εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, δεν αποκλείει συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Στις 15.00 το ΥΠΕΞ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά είναι ανοιχτά για τα πλοία των μη «εχθρικών» χωρών. Δείτε όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε τη Δευτέρα τη γέφυρα Αλ-Νταλάφα πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στο νότιο Λίβανο.
Η έκρηξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την μετακίνηση μεταξύ βασικών περιοχών στο νότο και στη δυτική Μπεκάα.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τις αναφορές για συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον είχε «παραγωγικές» συζητήσεις με την Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
«Χαιρετίζω τις αναφορές για συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», δήλωσε ο Στάρμερ σε ακρόαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «ήταν ενήμερο για αυτές τις συνομιλίες».
Ο ηγέτης των Εργατικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.
Παράλληλα ο Στάρμερ τόνισε ότι η Βρετανία πρέπει να καταρτίσει σχέδιο με βάση την πιθανότητα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν έχει «ουσιαστικές ανησυχίες» σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό.
«Όλη μας η προσοχή και η ενέργειά μας πρέπει να επικεντρωθούν στην ταχεία αποκλιμάκωση, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο ότι (ο πόλεμος) θα μπορούσε να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σχεδιάσουμε σήμερα το απόγευμα», δήλωσε ο Στάρμερ σε κοινοβουλευτική επιτροπή, αναφερόμενος σε μια έκτακτη συνάντηση με τους υπουργούς του που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.
Πρόσθεσε ότι ενώ η κυβέρνηση έπρεπε να προβλέψει πιθανές πιέσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει «ουσιαστικές ανησυχίες σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό».
Ανέφερε παράλληλα ότι η βρετανική κυβέρνηση συνεργάζεται με την αμυντική βιομηχανία για τη διανομή πυραύλων αεροπορικής άμυνας σε εταίρους του Κόλπου και αναπτύσσει γρήγορα συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας στο Μπαχρέιν.
«Αυτό ήταν ένα ζήτημα που προέκυψε ως επείγον κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Κάνουμε το ίδιο με το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία», πρόσθεσε.
Δύο δεξαμενόπλοια με προορισμό την Ινδία πέρασαν σήμερα από τα Στενά του Χορμούζ, μεταφέροντας υγραέριο που είχαν φορτώσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, αν και γενικά η ναυσιπλοΐα σε αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια διαδρομή παραμένει μπλοκαρισμένη.
Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο αφότου η Τεχεράνη απείλησε ότι θα επιτεθεί σε πλοία που θα επιχειρήσουν να διαπλεύσουν τα Στενά, από τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες περνά το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου αερίου παγκοσμίως.
Το δεξαμενόπλοιο Pine Gas πέρασε από τα Στενά, ακολουθούμενο από το Jag Vasant, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας MarineTraffic.
Το Pine Gas έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι είναι «ινδικό πλοίο με (ινδικό) πλήρωμα», σύμφωνα με άλλον εξειδικευμένο ιστότοπο, τον LSEG.
Το υπουργείο Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι τα δύο πλοία φέρουν ινδική σημαία και μεταφέρουν περισσότερους από 92.000 τόνους LPG. Αναμένεται ότι θα φτάσουν σε ινδικά λιμάνια γύρω στις 26-28 Μαρτίου.
Μια κυβερνητική πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι αρχές έδωσαν οδηγίες στα δύο πλοία να περάσουν τα Στενά πλέοντας κατά μήκος των ακτών του Ιράν.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο Kpler, ένα άλλο τάνκερ που μετέφερε προϊόντα πετρελαίου πέρασε στις 21 Μαρτίου και κατευθύνεται και αυτό στην Ινδία.
Η δήλωση του Τράμπ ότι παγώνει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν παραγωγικές συνομιλίες με στόχο μία πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών, οδήγησε σε ραγδαία αλλαγή σκηνικού και σε ράλι ανακούφισης στις αγορές, με βουτιά για το πετρέλαιο .
Αρχικά η αγορά κατέγραψε μεγάλες απώλειες, πάνω του 3%, υποχωρώντας ακόμη και κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων, για να κλείσει τελικά με ισχυρά κέρδη, πάνω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Πειραιώς και της Optima Bank, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Motor Oil και των ΕΛΠΕ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.101,57 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,78%.
Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε μεγάλο εύρος διακύμανσης 115,59 μονάδων, ενδεικτικό της έντονης μεταβλητότητας. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.998,09 μονάδες (-3,23%) και ανώτερη τιμή στις 2.113,68 μονάδες (+2,37%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα338,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 56.624.683 μετοχές.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,31%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,34%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,27%), της Πειραιώς (+3,65%), της Optima Bank (+3,64%), της Εθνικής (+3,37%) και της Eurobank (+3,07%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,63%), των ΕΛΠΕ (-2,91%), της Jumbo (-2,44%), του ΟΛΠ (-1,94%), της Elvalhalcor (-1,29%) και της Lamda Development (-1,14%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 15.450.066 και 11.765.784 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 76,25 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 48,72 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 44 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,64%) και Δάϊος (+6,19%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,03%) και GrediaBank (-4,00%).
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Πακιστάν επιδιώκει να αναλάβει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή, προσπαθώντας να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες, του Ισραήλ και του Ιράν.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Ισλαμαμπάντ να επιχειρεί να αξιοποιήσει τις σχέσεις του με τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε στο X.
«Το Ιράν απαιτεί «πλήρη και τιμωρία των επιτιθέμενων και την μετάνοιά τους. Ιρανοί αξιωματούχοι στηρίζουν σθεναρά τον ανώτατο ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.
Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως ο κορυφαίος Ιρανός ηγέτης με τον οποίο διαπραγματεύτηκε η αμερικανική κυβέρνηση είναι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, όπως είχαμε αναφέρει ΕΔΩ.
Μαζί θα παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.