Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ μιλάει για «πολλά σημεία συμφωνίας» με το Ιράν, όμως η Τεχεράνη διαψεύδει – Live όλες οι εξελίξεις

Στάρμερ: Το Λονδίνο πρέπει να προετοιμαστεί για την πιθανότητα ο πόλεμος στο Ιράν να συνεχιστεί για κάποιο διάστημα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τις αναφορές για συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον είχε «παραγωγικές» συζητήσεις με την Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Χαιρετίζω τις αναφορές για συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», δήλωσε ο Στάρμερ σε ακρόαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «ήταν ενήμερο για αυτές τις συνομιλίες».

Ο ηγέτης των Εργατικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα ο Στάρμερ τόνισε ότι η Βρετανία πρέπει να καταρτίσει σχέδιο με βάση την πιθανότητα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν έχει «ουσιαστικές ανησυχίες» σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό.

«Όλη μας η προσοχή και η ενέργειά μας πρέπει να επικεντρωθούν στην ταχεία αποκλιμάκωση, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο ότι (ο πόλεμος) θα μπορούσε να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σχεδιάσουμε σήμερα το απόγευμα», δήλωσε ο Στάρμερ σε κοινοβουλευτική επιτροπή, αναφερόμενος σε μια έκτακτη συνάντηση με τους υπουργούς του που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.

Πρόσθεσε ότι ενώ η κυβέρνηση έπρεπε να προβλέψει πιθανές πιέσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει «ουσιαστικές ανησυχίες σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό».

Ανέφερε παράλληλα ότι η βρετανική κυβέρνηση συνεργάζεται με την αμυντική βιομηχανία για τη διανομή πυραύλων αεροπορικής άμυνας σε εταίρους του Κόλπου και αναπτύσσει γρήγορα συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας στο Μπαχρέιν.

«Αυτό ήταν ένα ζήτημα που προέκυψε ως επείγον κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Κάνουμε το ίδιο με το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία», πρόσθεσε.