Μέση Ανατολή: Το «όχι» του Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο για διακοπή του πολέμου και οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ – Live όλες οι εξελίξεις

Ο ΓΓ του ΟΗΕ ασκεί σκληρή κριτική σε ΗΠΑ και Ισραήλ και ζητά να τερματίσουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση έχει υπερβεί «τα όρια που ακόμη και οι ηγέτες θεωρούσαν αδιανόητα» και ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ευρύτερου πολέμου, αυξανόμενης ανθρώπινης δυστυχίας και βαθύτερου παγκόσμιου οικονομικού σοκ.

Όπως ανέφερε, «έχει πάει πολύ μακριά» και απαιτείται άμεσα να σταματήσει η κλιμάκωση και να επανέλθει η διεθνής κοινότητα στην «διπλωματία» και στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Γκουτέρες γνωστοποίησε ότι διόρισε τον Ζαν Αρνό ως Προσωπικό του Απεσταλμένο για να ηγηθεί των προσπαθειών του ΟΗΕ για τη διαχείριση της σύγκρουσης και των συνεπειών της, σημειώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη «πρωτοβουλίες διαλόγου και ειρήνης» που, όπως είπε, «πρέπει να πετύχουν».

Παράλληλα απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι είναι «ώρα να τελειώσει ο πόλεμος», καθώς τα ανθρώπινα θύματα αυξάνονται και οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται ολοένα πιο σοβαρές, ενώ προς την Τεχεράνη τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά γειτονικών χωρών.

Για τον Λίβανο, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του στη χώρα, υπογράμμισε ότι και σε αυτό το μέτωπο «ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», καλώντας τη Χεζμπολάχ να παύσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πλήττουν αμάχους, προειδοποιώντας ότι «το μοντέλο της Γάζας δεν πρέπει να επαναληφθεί στον Λίβανο». Κατέληξε λέγοντας ότι «ο πόλεμος δεν είναι η απάντηση», ότι «η διπλωματία και η ειρήνη είναι η διέξοδος».