Μέση Ανατολή: Το «όχι» του Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο για διακοπή του πολέμου και οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ – Live όλες οι εξελίξεις

26η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό ενώ το Ιράν απορρίπτει τις «υπερβολικές» απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη θέτει 5 όρους για τον τερματισμό του πολέμου ενώ η Τουρκία και το Πακιστάν, θέλουν να φιλοξενήσουν τις διαπραγματεύσεις αν γίνουν. Το βράδυ της 25ης Μαρτίου, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε νέο βίντο από καταστροφικά πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Ιράν.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν στόχους με σκοπό την εξουδετέρωση της ικανότητας του ιρανικούς καθεστώτος να απειλεί τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς εταίρους» τονίζει το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.
Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντάμπ εάν πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος ή στα ιρανικά νησιά , σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim του Ιράν, το οποίο επικαλείται μια ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή.
Η ομάδα Χούθι της Υεμένης, η οποία συνδέεται με το Ιράν, έχει ήδη εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή όπου βρίσκεται το στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ-Μαντάμπ.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση έχει υπερβεί «τα όρια που ακόμη και οι ηγέτες θεωρούσαν αδιανόητα» και ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ευρύτερου πολέμου, αυξανόμενης ανθρώπινης δυστυχίας και βαθύτερου παγκόσμιου οικονομικού σοκ.
Όπως ανέφερε, «έχει πάει πολύ μακριά» και απαιτείται άμεσα να σταματήσει η κλιμάκωση και να επανέλθει η διεθνής κοινότητα στην «διπλωματία» και στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
Ο κ. Γκουτέρες γνωστοποίησε ότι διόρισε τον Ζαν Αρνό ως Προσωπικό του Απεσταλμένο για να ηγηθεί των προσπαθειών του ΟΗΕ για τη διαχείριση της σύγκρουσης και των συνεπειών της, σημειώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη «πρωτοβουλίες διαλόγου και ειρήνης» που, όπως είπε, «πρέπει να πετύχουν».
Παράλληλα απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι είναι «ώρα να τελειώσει ο πόλεμος», καθώς τα ανθρώπινα θύματα αυξάνονται και οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται ολοένα πιο σοβαρές, ενώ προς την Τεχεράνη τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά γειτονικών χωρών.
Για τον Λίβανο, μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του στη χώρα, υπογράμμισε ότι και σε αυτό το μέτωπο «ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», καλώντας τη Χεζμπολάχ να παύσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πλήττουν αμάχους, προειδοποιώντας ότι «το μοντέλο της Γάζας δεν πρέπει να επαναληφθεί στον Λίβανο». Κατέληξε λέγοντας ότι «ο πόλεμος δεν είναι η απάντηση», ότι «η διπλωματία και η ειρήνη είναι η διέξοδος».
Βίντεο ντοκουμέντο δημοσίευσαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ από επιχείρηση σύλληψης ενός διοικητή πολιτοφυλακής που συνδέεται με την Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με τους IDF, η νυχτερινή επιδρομή πραγματοποιήθηκε στην λιβανέζικη πλευρά του Όρους Ντοβ. Την αποστολή εκτέλεσαν κομάντος της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων Egoz.
Στόχος ήταν ο διοικητής των Λόχων Αντίστασης Λιβάνου. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στη συνέχεια για ανάκριση από την Μονάδα 504 από την Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών των IDF.
Σημειώνεται πως οι Λόχοι Αντίστασης του Λιβάνουν χρηματοδοτούνται από την Χεζμπολάχ και οι μαχητές της έχουν συμμετάσχει σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, λένε οι IDF.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 700 μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε ο νέος γύρος πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Μαρτίου 2026.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκατοντάδες μέλη της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου από την πλευρά του αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 άτομα από την έναρξη του πολέμου.
Ο επικεφαλής της λιβανικής, σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ισραήλ "υπό πυρά" ισοδυναμεί με επιβολή παράδοσης και κάλεσε σε ενότητα εναντίον του Ισραήλ.
O Κάσεμ σε μήνυμά του που αναγνώστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μανάρ το οποίο πρόκειται στη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι μαχητές της σιιτικής οργάνωσης είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να πολεμούν "χωρίς όρια".
Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να άρει την απαγόρευση που έχει επιβάλει στις στρατιωτικές δραστηριότητες της οργάνωσης.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει «τη χειρότερη βιομηχανική κρίση που θυμόμαστε ποτέ», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) Τζον Ντέντον, την παραμονή της υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) στη Γιαουντέ του Καμερούν.
«Είναι αδύνατο να συζητήσουμε το μέλλον του εμπορικού συστήματος χωρίς να αναγνωρίσουμε το μέγεθος του σοκ που πλήττει αυτή τη στιγμή την πραγματική οικονομία», δήλωσε ο Ντέντον, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τη Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα.
Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν ήδη πολλούς τομείς, πολύ πέρα από την περιοχή.
«Από επιχειρηματικής άποψης, πιστεύουμε ότι αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει η χειρότερη βιομηχανική κρίση που θυμόμαστε ποτέ. Όχι μόνο λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, αλλά και επειδή η ίδια η βιομηχανική παραγωγή διαταράσσεται και αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών», εκτίμησε ο ίδιος.
«Ήδη βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να επικαλούνται ανωτέρα βία στις συμβάσεις προμήθειας και να μειώνουν την παραγωγή, ενώ οι ελλείψεις επηρεάζουν την ενέργεια, τα χημικά και άλλες κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού», τόνισε ο Ντέντον.
Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αλματώδη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του αερίου.
Ο Ντέντον υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν περιορίζονται στη βιομηχανία, αλλά πλήττουν και τη γεωργία μέσω των λιπασμάτων.
Σύμφωνα με τον WTO, ο αποκλεισμός του Στενού του Χορμούζ έχει πράγματι διαταράξει τον εφοδιασμό με λιπάσματα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παγκόσμια γεωργία, καθώς περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών λιπασμάτων διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό.
«Είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής κοινότητα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαταστήσει την ασφαλή εμπορική ναυτιλία στον Κόλπο, ενεργώντας παράλληλα γρήγορα για να μετριάσει την προβλέψιμη ζημιά στην πραγματική οικονομία», επέμεινε ο Ντέντον.
Θα παρακολουθούμε μαζί όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.