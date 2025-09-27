Κόσμος

Ο Σαρκοζί στη φυλακή: Πώς η Μαρίν Λε Πεν επιχειρεί να καρπωθεί πολιτικά την απόλυτη ταπείνωσή του

Νικολά Σαρκοζί
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Ο Νικολά Σαρκοζί, κάποτε ηγέτης γεμάτος φιλοδοξίες να αναμορφώσει τη Γαλλία, βλέπει την καριέρα του να γκρεμίζεται με αστραπιαία ταχύτητα. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη, σηματοδοτώντας μια ιστορική πτώση: ο πρώτος Γάλλος πρώην πρόεδρος που θα μπει στη φυλακή.

Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλώς μια προσωπική ήττα για τον Νικολά Σαρκοζί. Αποτελεί ορόσημο για τη Γαλλία στον αγώνα κατά της διαφθοράς και στην επιβολή ποινικών διώξεων σε πολιτικά πρόσωπα, αποδεικνύοντας ότι κανείς – ακόμη και οι ισχυρότεροι – δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη (25.09.2025) για προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια από τον τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουάμαρ Καντάφι – νεκρού από το 2011 – για να εξασφαλίσει τη νίκη του το 2007. Σε μια συγκλονιστική ανατροπή, στον 70χρονο Σαρκοζί επιβλήθηκε επίσης αναστολή της ποινής φυλάκισης, με άμεση ισχύ. 

Τι σημαίνει αυτό; Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υποσχέθηκε ρεβάνς, δηλαδή θα ασκήσει έφεση, η ποινή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα. Στις 13 Οκτωβρίου θα οριστεί η ημερομηνία που θα παρουσιαστεί στη φυλακή, πιθανώς στη θρυλική La Santé, στην VIP πτέρυγα σε μονόκλινο κελί, με τηλεόραση, ψυγείο και τηλέφωνο επί πληρωμή.

Η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί αποτελεί την πρώτη φορά που στη σύγχρονη γαλλική ιστορία ένας πρώην πρόεδρος θα περάσει την είσοδο της φυλακής για να εκτίσει την ποινή του, κι αυτό από μόνο του ήταν ίσως κάτι που δεν περίμενε η Γαλλία, αλλά και ο πλανήτης. Ο Σαρκοζί έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. 

Τρίτη και φαρμακερή για τον Σαρκοζί

Ο 70χρονος Σαρκοζί είχε ήδη καταδικαστεί σε δύο προηγούμενες υποθέσεις, αποφεύγοντας όμως τη φυλάκιση. Στην πρώτη, καταδικάστηκε για διαφθορά και κατάχρηση της επιρροής του σε παράνομες προσπάθειες να εξασφαλίσει ευνοϊκές αποφάσεις από δικαστή.

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, την οποία εκτέλεσε φέτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τρεις μήνες πριν του χορηγηθεί υπό όρους αποφυλάκιση. Ήταν η πρώτη φορά που πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναγκάστηκε να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο φορούσε και σε ένα μέρος μέρος της δίκης για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας στη Λιβύη.

Στη δεύτερη, καταδικάστηκε για απόκρυψη της υπέρβασης του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο νόμος για τις προεκλογικές εκστρατείες στην αναμέτρηση του 2012, την οποία μάλιστα έχασε από τον σοσιαλιστή υποψήφιο, Φρανσουά Ολάντ. Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση και για τις δύο καταδίκες.

Κάρλα Μπρούνι Νικολά Σαρκοζί
Ο Νικολά Σαρκοζί με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι στο δικαστήριο / REUTERS / Stephanie Lecocq

Αυτή τη φορά, όμως, το γαλλικό δικαστικό σύστημα έδειξε το πιο σκληρό του πρόσωπο.

Το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού επέβαλε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και απαγόρευση εκλογιμότητας για το ίδιο διάστημα. Παρά την απαλλαγή του από κατηγορίες για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και δωροδοκία, κρίθηκε ένοχος για «εγκληματική συνωμοσία», μια γενική κατηγορία που καλύπτει συμμετοχή ή πρόθεση σε παράνομες ενέργειες.

Οι ποινικές έρευνες και οι δίκες εν ενεργεία και πρώην Γάλλων πολιτικών δεν είναι κάτι καινούριο, και η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στην ακεραιότητα των αιρετών αξιωματούχων μειώνεται σταθερά, αλλά οι δικαστές στη δίκη του Σαρκοζί φάνηκαν να θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι οι πολιτικοί δεν θα έχουν εύκολη τύχη, σημειώνει ο Guardian.

Καθώς ο 70χρονος Σαρκοζί καθόταν στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, και τους τρεις ενήλικους γιους του, οι δικαστές εξέπληξαν το κοινό διατάσσοντας να φυλακιστεί το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, δικαιολόγησε την ποινή λέγοντας ότι τα γεγονότα της υπόθεσης ήταν «εξαιρετικής σοβαρότητας» και «πιθανόν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Το 2011, ο δεξιός Ζακ Σιράκ, τότε 79 ετών, έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος που καταδικάστηκε για διαφθορά, μετά από κατηγορίες υπεξαίρεσης σε σκάνδαλο χρηματοδότησης κόμματος που σχετιζόταν με τη θητεία του ως δήμαρχος του Παρισιού. Σε μια ιστορική πρωτιά, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή. Δεν συμμετείχε στη δίκη του, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έπασχε από σοβαρά κενά μνήμης. Αλλά ο Σιράκ διατήρησε υψηλό επίπεδο δημοτικότητας παρά την καταδίκη μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών.

Για τον Σαρκοζί, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η πολιτική του κληρονομιά φαίνεται πλέον σχεδόν αδύνατο να αναδημιουργηθεί. «Στη λαϊκή φαντασία, η εγκληματική συνωμοσία υποδηλώνει πραγματικά συμπεριφορά που μοιάζει με μαφιόζικη», δήλωσε ο Μπρούνο Κοτρές, πολιτικός επιστήμονας. «Συνδέεται με σοβαρό οργανωμένο έγκλημα». Όταν ο Σαρκοζί δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο ότι ήταν αθώος, αμφισβήτησε το δικαστικό σύστημα και το κράτος δικαίου, υπονοώντας ότι η καταδίκη του ήταν λάθος «αυτών που με μισούν», υπαινισσόμενος κάποιο είδος συνωμοσίας του βαθέος κράτους.

Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί πού θα εκτίσει την ποινή του, πληροφορίες θέλουν τον πρώην πρόεδρο να οδηγείται στη φυλακή La Santé στο Παρίσι. Στην ειδική πτέρυγα για «ευάλωτους κρατουμένους» ή VIP κρατούμενους, όπως αποκαλείται, έχουν κρατηθεί στο παρελθόν πολιτικά πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως και πρώην συνεργάτες του Σαρκοζί.

Παρ’ όλα αυτά, οι συνθήκες δεν διαφέρουν σημαντικά από τις υπόλοιπες πτέρυγες: ατομικά κελιά 9-12 τ.μ. και περιορισμένη επαφή με άλλους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας.

Τελικά είναι αυστηρό το γαλλικό δικαστικό συστημα;

Η υπόθεση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο πολιτικό σκηνικό. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ενώ δεν αποδείχτηκε άμεση μεταφορά χρημάτων από τη Λιβύη και ενώ το δικαστήριο δεν εντόπισε κατάχρηση ή προσωπική δωροληψία, τελικά επιλέχθηκε να «κλειδώσει» μια καταδίκη μέσω της γενικής κατηγορίας της «εγκληματικής συνωμοσίας».

Το ακόμα πιο αμφιλεγόμενο σημείο είναι ότι η ποινή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα κι αυτό εξόργισε τόσο τον ίδιο όσο και πολλούς από τους συναδέλφους του στο δεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών (LR): θα οδηγηθεί στη φυλακή, ασχέτως του αν θα ασκήσει έφεση. Αυτό ακριβώς επικαλούνται, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη του είναι «πολιτική».

Νικολά Σαρκοζί
Ο Νικολά Σαρκοζί / Φωτογραφία από Liberation / Denisallard

Αν και στη γαλλική νομολογία ισχύει πως μέχρι την εκδίκαση της έφεσης ένας καταδικασμένος θεωρείται ακόμη αθώος, στην περίπτωση του Σαρκοζί το δικαστήριο αποφάσισε πως η ποινή πρέπει να εκτελεστεί άμεσα.

Πολλοί υποστηρικτές του Σαρκοζί κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχία για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η καταδίκη του Σαρκοζί φέρνει στο προσκήνιο και την υπόθεση της Μαρίν Λε Πεν, η οποία πρωτόδικα καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση εκλογικών δικαιωμάτων για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Λε Πεν κατήγγειλε την «τυραννία των δικαστών» και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά την ποινή του Σαρκοζί, χωρίς όμως να τον στηρίξει ανοικτά, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο υποθέσεις συνδέονται κυρίως στο επίπεδο της πολιτικής αναταραχής και της προσωρινής εκτέλεσης ποινών.

Μετά από μια δίκη εννέα εβδομάδων, η ηγέτιδα της Γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν κρίθηκε ένοχη τον Μάρτιο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών κονδυλίων μέσω μιας απάτης με ψεύτικες θέσεις εργασίας άνευ προηγουμένου κλίμακας και διάρκειας. Της απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα για αξίωμα για πέντε χρόνια με άμεση ισχύ, κάτι που θα μπορούσε να την εμποδίσει να υποβάλει τέταρτη υποψηφιότητα για τη γαλλική προεδρία το 2027. Επικράτησε πολιτικός σεισμός μετά την καταδίκη της.

Το γεγονός ότι η ποινή της επιβλήθηκε με άμεση ισχύ αποτέλεσε σοκ για τη Λε Πεν, η οποία διαμαρτυρήθηκε εναντίον της, κατηγορώντας μια «τυραννία δικαστών» ότι έλαβε «πολιτική απόφαση» εναντίον της. Η δίκη για την έφεσή της ξεκινά τον Ιανουάριο - από 13 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η Λε Πεν - η οποία αντιμετωπίζει και η ίδια καταδίκη χωρίς αναστολή - ήταν από τις πρώτες που κατήγγειλαν την «αδικία» σε βάρος του Σαρκοζί.

Με ανάρτησή της εξέφρασε την ανησυχία της για την καταδίκη του γάλλου πρώην προέδρου, γράφοντας: «Πέρα από το πρόσωπο του πρώην προέδρου, η άρνηση στην έφεση μέσω της γενίκευσης της προσωρινής εκτέλεσης της ποινής, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις αρχές του Δικαίου μας για πρωτίστως για το τεκμήριο της αθωότητας».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η καταδίκη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία. Ο εγκλεισμός του Σαρκοζί στη φυλακή ενδέχεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες και να προσφέρει στην Λε Πεν την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της στην πολιτική σκηνή ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η εξέλιξη είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει τις στρατηγικές και τις συμμαχίες των πολιτικών κομμάτων.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του ευρωβουλευτή του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικάνων (Les Républicains - LR) και υπ’ αριθμόν δύο του κόμματος Φρανσουά - Ξαβιέ Μπελαμί: «Αν οι δικαστές πιστεύουν στην ποινή που επέβαλαν, τι είχαν να φοβηθούν, περιμένοντας την απόφαση του Εφετείου και την έκαναν αμέσως εκτελεστή;».

Πώς επιχειρεί να κεφαλοποιήσει την ιστορική πτώση Σαρκοζί η Μαρίν Λε Πεν

Η καταδίκη του Σαρκοζί έδωσε νέα ευκαιρία σε ένα μέρος του ακροδεξιού Λαϊκού Συναγερμού να ξεδιπλώσει το μίσος του προς τους δικαστές, τους οποίους κατηγορεί ως «πολιτικά υποκινούμενους» και «εκδικητικούς». Η Λε Πεν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την καταδίκη του Σαρκοζί προς όφελός της, χωρίς όμως παράλληλα να φαίνεται ότι στηρίζει υπερβολικά τον πρώην πρόεδρο.

Οι δύο υποθέσεις είναι διαφορετικές όμως πολιτικά, «ο σεισμός που προκαλούν είναι παρόμοιου μεγέθους», σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, η οποία διαπιστώνει ότι οι δύο πολιτικοί, «που δεν έκρυψαν ποτέ την αμοιβαία τους αντιπάθεια», συνδέονται πλέον «από την ίδια απέχθεια προς τη Δικαιοσύνη» και «από την αρχή της προσωρινής εκτέλεσης» της ποινής τους – μέτρο που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.

Ωστόσο, το γαλλικό δικαστικό σύστημα προσπάθησε τον τελευταίο χρόνο να δείξει ότι θα είναι αυστηρό, όχι μόνο απέναντι σε προηγούμενους προέδρους, αλλά και σε εκείνους με μελλοντικές προεδρικές φιλοδοξίες.

Σαρκοζί: Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους - Ταπείνωσαν τη Γαλλία

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σαρκοζί τόνισε: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου. Αν θέλουν να κοιμηθώ στη φυλακή, θα το κάνω με το κεφάλι ψηλά. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα (σ.σ. την Πέμπτη 25.09.2025) δεν είναι εμένα, αλλά τη Γαλλία».

Από την πλευρά της η Κάρλα Μπρούνι, πλησίασε το μικρόφωνο του τηλεοπτικού συνεργείου του ομίλου Mediapart, αφαίρεσε το κάλυμμα και το πέταξε επιδεικτικά στο έδαφος.

Η Mediapart, γνωστή για τις αποκαλύψεις πολιτικών σκανδάλων στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη, έχει συχνά φέρει την πολιτική ηγεσία ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η Mediapart απάντησε με χιούμορ. Δημοσιογράφος της πλατφόρμας έγραψε στο «X» ότι το μικρόφωνο είναι «καλά». 

Λίγο αργότερα, η Μπρούνι ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία της με τον Σαρκοζί από το δικαστήριο, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Η αγάπη είναι η απάντηση» και hashtag «το μίσος δεν θα επικρατήσει». 

