Ο Σαρκοζί στη φυλακή: Πώς η Μαρίν Λε Πεν επιχειρεί να καρπωθεί πολιτικά την απόλυτη ταπείνωσή του

Αν και στη γαλλική νομολογία ισχύει πως μέχρι την εκδίκαση της έφεσης ένας καταδικασμένος θεωρείται ακόμη αθώος, στην περίπτωση του Σαρκοζί το δικαστήριο αποφάσισε πως η ποινή πρέπει να εκτελεστεί άμεσα.

Πολλοί υποστηρικτές του Σαρκοζί κάνουν λόγο για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχία για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η καταδίκη του Σαρκοζί φέρνει στο προσκήνιο και την υπόθεση της Μαρίν Λε Πεν, η οποία πρωτόδικα καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση εκλογικών δικαιωμάτων για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Λε Πεν κατήγγειλε την «τυραννία των δικαστών» και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά την ποινή του Σαρκοζί, χωρίς όμως να τον στηρίξει ανοικτά, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο υποθέσεις συνδέονται κυρίως στο επίπεδο της πολιτικής αναταραχής και της προσωρινής εκτέλεσης ποινών.

Μετά από μια δίκη εννέα εβδομάδων, η ηγέτιδα της Γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν κρίθηκε ένοχη τον Μάρτιο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών κονδυλίων μέσω μιας απάτης με ψεύτικες θέσεις εργασίας άνευ προηγουμένου κλίμακας και διάρκειας. Της απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα για αξίωμα για πέντε χρόνια με άμεση ισχύ, κάτι που θα μπορούσε να την εμποδίσει να υποβάλει τέταρτη υποψηφιότητα για τη γαλλική προεδρία το 2027. Επικράτησε πολιτικός σεισμός μετά την καταδίκη της.

Το γεγονός ότι η ποινή της επιβλήθηκε με άμεση ισχύ αποτέλεσε σοκ για τη Λε Πεν, η οποία διαμαρτυρήθηκε εναντίον της, κατηγορώντας μια «τυραννία δικαστών» ότι έλαβε «πολιτική απόφαση» εναντίον της. Η δίκη για την έφεσή της ξεκινά τον Ιανουάριο - από 13 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η Λε Πεν - η οποία αντιμετωπίζει και η ίδια καταδίκη χωρίς αναστολή - ήταν από τις πρώτες που κατήγγειλαν την «αδικία» σε βάρος του Σαρκοζί.

Με ανάρτησή της εξέφρασε την ανησυχία της για την καταδίκη του γάλλου πρώην προέδρου, γράφοντας: «Πέρα από το πρόσωπο του πρώην προέδρου, η άρνηση στην έφεση μέσω της γενίκευσης της προσωρινής εκτέλεσης της ποινής, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις αρχές του Δικαίου μας για πρωτίστως για το τεκμήριο της αθωότητας».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η καταδίκη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία. Ο εγκλεισμός του Σαρκοζί στη φυλακή ενδέχεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες και να προσφέρει στην Λε Πεν την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της στην πολιτική σκηνή ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η εξέλιξη είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει τις στρατηγικές και τις συμμαχίες των πολιτικών κομμάτων.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του ευρωβουλευτή του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικάνων (Les Républicains - LR) και υπ’ αριθμόν δύο του κόμματος Φρανσουά - Ξαβιέ Μπελαμί: «Αν οι δικαστές πιστεύουν στην ποινή που επέβαλαν, τι είχαν να φοβηθούν, περιμένοντας την απόφαση του Εφετείου και την έκαναν αμέσως εκτελεστή;».

Πώς επιχειρεί να κεφαλοποιήσει την ιστορική πτώση Σαρκοζί η Μαρίν Λε Πεν

Η καταδίκη του Σαρκοζί έδωσε νέα ευκαιρία σε ένα μέρος του ακροδεξιού Λαϊκού Συναγερμού να ξεδιπλώσει το μίσος του προς τους δικαστές, τους οποίους κατηγορεί ως «πολιτικά υποκινούμενους» και «εκδικητικούς». Η Λε Πεν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την καταδίκη του Σαρκοζί προς όφελός της, χωρίς όμως παράλληλα να φαίνεται ότι στηρίζει υπερβολικά τον πρώην πρόεδρο.

Οι δύο υποθέσεις είναι διαφορετικές όμως πολιτικά, «ο σεισμός που προκαλούν είναι παρόμοιου μεγέθους», σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, η οποία διαπιστώνει ότι οι δύο πολιτικοί, «που δεν έκρυψαν ποτέ την αμοιβαία τους αντιπάθεια», συνδέονται πλέον «από την ίδια απέχθεια προς τη Δικαιοσύνη» και «από την αρχή της προσωρινής εκτέλεσης» της ποινής τους – μέτρο που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.

Ωστόσο, το γαλλικό δικαστικό σύστημα προσπάθησε τον τελευταίο χρόνο να δείξει ότι θα είναι αυστηρό, όχι μόνο απέναντι σε προηγούμενους προέδρους, αλλά και σε εκείνους με μελλοντικές προεδρικές φιλοδοξίες.

Σαρκοζί: Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους - Ταπείνωσαν τη Γαλλία

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σαρκοζί τόνισε: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου. Αν θέλουν να κοιμηθώ στη φυλακή, θα το κάνω με το κεφάλι ψηλά. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα (σ.σ. την Πέμπτη 25.09.2025) δεν είναι εμένα, αλλά τη Γαλλία».

Από την πλευρά της η Κάρλα Μπρούνι, πλησίασε το μικρόφωνο του τηλεοπτικού συνεργείου του ομίλου Mediapart, αφαίρεσε το κάλυμμα και το πέταξε επιδεικτικά στο έδαφος.

Carla Bruni retire la bonnette du micro de Mediapart avant de la jeter au sol à l’issue de la prise de parole de Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. pic.twitter.com/xiv3XXMSTT — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 25, 2025

Η Mediapart, γνωστή για τις αποκαλύψεις πολιτικών σκανδάλων στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη, έχει συχνά φέρει την πολιτική ηγεσία ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η Mediapart απάντησε με χιούμορ. Δημοσιογράφος της πλατφόρμας έγραψε στο «X» ότι το μικρόφωνο είναι «καλά».

Pour toutes celles et ceux qui s’inquiètent : elle va bien pic.twitter.com/x7Q7fCTQ3l — Laura Wojcik (@LauraWoj1) September 25, 2025

Λίγο αργότερα, η Μπρούνι ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία της με τον Σαρκοζί από το δικαστήριο, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Η αγάπη είναι η απάντηση» και hashtag «το μίσος δεν θα επικρατήσει».