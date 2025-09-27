Ο Σαρκοζί στη φυλακή: Πώς η Μαρίν Λε Πεν επιχειρεί να καρπωθεί πολιτικά την απόλυτη ταπείνωσή του

Ο Νικολά Σαρκοζί, κάποτε ηγέτης γεμάτος φιλοδοξίες να αναμορφώσει τη Γαλλία, βλέπει την καριέρα του να γκρεμίζεται με αστραπιαία ταχύτητα. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη, σηματοδοτώντας μια ιστορική πτώση: ο πρώτος Γάλλος πρώην πρόεδρος που θα μπει στη φυλακή.
Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλώς μια προσωπική ήττα για τον Νικολά Σαρκοζί. Αποτελεί ορόσημο για τη Γαλλία στον αγώνα κατά της διαφθοράς και στην επιβολή ποινικών διώξεων σε πολιτικά πρόσωπα, αποδεικνύοντας ότι κανείς – ακόμη και οι ισχυρότεροι – δεν είναι υπεράνω του νόμου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη (25.09.2025) για προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια από τον τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουάμαρ Καντάφι – νεκρού από το 2011 – για να εξασφαλίσει τη νίκη του το 2007. Σε μια συγκλονιστική ανατροπή, στον 70χρονο Σαρκοζί επιβλήθηκε επίσης αναστολή της ποινής φυλάκισης, με άμεση ισχύ.
Τι σημαίνει αυτό; Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υποσχέθηκε ρεβάνς, δηλαδή θα ασκήσει έφεση, η ποινή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα. Στις 13 Οκτωβρίου θα οριστεί η ημερομηνία που θα παρουσιαστεί στη φυλακή, πιθανώς στη θρυλική La Santé, στην VIP πτέρυγα σε μονόκλινο κελί, με τηλεόραση, ψυγείο και τηλέφωνο επί πληρωμή.
Η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί αποτελεί την πρώτη φορά που στη σύγχρονη γαλλική ιστορία ένας πρώην πρόεδρος θα περάσει την είσοδο της φυλακής για να εκτίσει την ποινή του, κι αυτό από μόνο του ήταν ίσως κάτι που δεν περίμενε η Γαλλία, αλλά και ο πλανήτης. Ο Σαρκοζί έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τρίτη και φαρμακερή για τον Σαρκοζί
Ο 70χρονος Σαρκοζί είχε ήδη καταδικαστεί σε δύο προηγούμενες υποθέσεις, αποφεύγοντας όμως τη φυλάκιση. Στην πρώτη, καταδικάστηκε για διαφθορά και κατάχρηση της επιρροής του σε παράνομες προσπάθειες να εξασφαλίσει ευνοϊκές αποφάσεις από δικαστή.
Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, την οποία εκτέλεσε φέτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τρεις μήνες πριν του χορηγηθεί υπό όρους αποφυλάκιση. Ήταν η πρώτη φορά που πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναγκάστηκε να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο φορούσε και σε ένα μέρος μέρος της δίκης για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας στη Λιβύη.
Στη δεύτερη, καταδικάστηκε για απόκρυψη της υπέρβασης του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο νόμος για τις προεκλογικές εκστρατείες στην αναμέτρηση του 2012, την οποία μάλιστα έχασε από τον σοσιαλιστή υποψήφιο, Φρανσουά Ολάντ. Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση και για τις δύο καταδίκες.