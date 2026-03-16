Το «όχι» της ΕΕ στον Τραμπ για πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί τριγμούς στο ΝΑΤΟ

Νέα προβλήματα στις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαική Ένωση και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τα Στενά του Ορμούζ και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το αρνητικό κλίμα να επηρεάζει και το ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρά το γεγονός πως δηλώνει δεξιά και αριστερά πως έχει κατατροπώσει το Ιράν και πως είναι ο μεγάλος νικητής στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ζητά βοήθεια για τα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου προβλέπει αμερικανικά και συμμαχικά πολεμικά πλοία να συνοδεύουν τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να μην υπάρξει επίθεση από το Ιράν και τους συνεργάτες του στην περιοχή.

Ωστόσο αυτή η πρόταση δεν φαίνεται να βρίσκει υποστηρικτές καθώς καμία χώρα μέχρι τώρα δεν φαίνεται πρόθυμη να μπλεχθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς όπως τονίζουν πολλοί αρχηγοί κρατών στις μεταξύ τους συζητήσεις, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν την επίθεση στο Ιράν χωρίς να ρωτήσουν κανένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ευρωπαική Ένωση ξεκαθάρισε σήμερα (16/03/2026) πως δεν έχει καμία διάθεση να στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ γκρίνιαζε σε ακόμη μια συνέντευξη τύπου για «τους συμμάχους που προστατεύουν οι ΗΠΑ επί 40 χρόνια».

Το ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσα σε ΕΕ και Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί προβλήματα και στο ΝΑΤΟ, με τον Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε να έχει δηλώσει εξαρχής πως δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αν και στηρίζει την απόφαση των ΗΠΑ για επίθεση στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αμφισβητήσει αρκετές φορές την «αναγκαιότητα» της Συμμαχίας και έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από αυτή, αν η Ευρώπη δεν αυξήσει τα κονδύλια για την άμυνα.

Και η άρνησή της να συμμετέχει στο σχέδιό του για τα Στενά του Ορμούζ, μπορεί να πυροδοτήσει και πάλι αυτό το ενδεχόμενο.

Τραμπ: Σας προστατεύουμε επί 40 χρόνια και δεν θέλετε να εμπλακείτε

Το απογευμα της Δευτέρας (16/03/2026) ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν στην προσπάθεια για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ και επιτέθηκε σε αυτές δεν έχουν επιδείξει τον ανάλογο ενθουσιασμό για να συμμετάσχουν και να παράσχουν βοήθεια.

«Ορισμένες είναι πολύ πρόθυμες, άλλες όχι. Κάποιες είναι χώρες που βοηθούσαμε επί πολλά, πολλά χρόνια. Τις προστατεύσαμε από φρικτές εξωτερικές πηγές και δεν ήταν πολύ πρόθυμες. Και για μένα μετρά το επίπεδο προθυμίας», είπε.

«Εδώ και σαράντα χρόνια σας προστατεύουμε και εσείς δεν θέλετε να εμπλακείτε σε κάτι τόσο μικρό. Ενθαρρύνουμε θερμά τις άλλες χώρες να εμπλακούν γρήγορα και με πολύ ενθουσιασμό».

Παράλληλα είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ανακοινώσει τις χώρες που δηλώνουν πρόθυμες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Ανέφερε ως παράδειγμα τη Γαλλία, λέγοντας ότι μίλησε με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή και «νομίζει ότι θα βοηθήσει», όμως εμφανίστηκε δυσαρεστημένος για τη στάση που τηρεί η βρετανική κυβέρνηση και ο Κιρ Στάρμερ αν και όπως δήλωσε πιστεύει ότι τελικά θα «εμπλακεί» στην αποστολή ασφάλειας του Ορμούζ.

Η άρνηση των Ευρωπαίων για τις ASPIDES

Νωρίτερα σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά χωρίς καμία διάθεση να επεκταθεί η αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λίγο μετά το τέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της», ανέφερε η Κάγια Κάλας στη συνέντευξη Τύπου.

Όπως τόνισε οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών ενώ υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν θέλουν να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης και κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, ώστε να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κάγια Κάλας τόνισε επίσης ότι η Ευρωπαική Ένωσης δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, ενώ σημειώσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», κατέληξε.