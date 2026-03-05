Παύλος Μαρινάκης: Live η ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Με το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή να ανεβαίνει μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πραγματοποιεί αυτή την ώρα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άνοιξε την ενημέρωση με αναφορά στον επαναπατρισμό 162 Ελλήνων που ήταν εγκλωβισμένοι σε χώρες του Κόλπου, στον απόηχο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμει Έλληνες πολίτες που χρήζουν βοήθειας, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαρκή επικοινωνία με τους ομολόγους του στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο του συντονισμού για την προστασία των Ελλήνων και την παρακολούθηση των εξελίξεων.