Παύλος Μαρινάκης: Στηρίζουμε την αποκλιμάκωση και τη διπλωματία, αλλά παραμένουμε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Με το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή να ανεβαίνει μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή να βρίσκονται σε εξέλιξη και την Αθήνα να ενισχύει τη στήριξή της προς την Κύπρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/3/2026) την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ανοίγοντας το briefing, αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και επανέλαβε την πάγια θέση της Αθήνας υπέρ της άμεσης αποκλιμάκωσης μέσω της διπλωματικής οδού.

Ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και κάλεσε «όλα τα μέρη σε αυτοσυγκράτηση», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης και επιμένοντας ότι «βιώσιμες λύσεις» μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από διαπραγματεύσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη την έντονη ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ σημείωσε πως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται «από την πρώτη στιγμή» σε διαρκή επαφή με εταίρους και συμμάχους στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Κεντρικό σημείο της εισαγωγικής τοποθέτησης του Παύλου Μαρινάκη αποτέλεσαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού, που ολοκληρώθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου 2026. Όπως ανέφερε, επέστρεψαν συνολικά 162 Έλληνες πολίτες και μέλη οικογενειών τους: 93 από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean, 42 από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, καθώς και 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης, μέσω ΗΑΕ–Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια οδικώς προς Θεσσαλονίκη. Οι επιχειρήσεις, όπως τόνισε, συνεχίζονται, με το ΥΠΕΞ «σε πλήρη ετοιμότητα» για την παροχή συνδρομής σε πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών είναι αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας πρεσβειών και προξενικών αρχών, ενώ υπογράμμισε πως «η προστασία των αμάχων» και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου παραμένουν «απόλυτες προτεραιότητες».

Για την Κύπρο

Στη συνέχεια, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην απόφαση ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στην Κύπρο, μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως είπε, στην Κύπρο εστάλησαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα αεροσκάφη F-16 Viper. Μετέφερε, επίσης, τη διατύπωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα, με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», σημειώνοντας ότι παράλληλα έχουν ενισχυθεί τα μέτρα φύλαξης ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών. Αντίστοιχα, όπως ανέφερε, αυξημένη είναι και η επιτήρηση από πλευράς του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη. Η κυβέρνηση -όπως είπε- επισημαίνει ότι η Ελλάδα στηρίζει την αποκλιμάκωση και τη διπλωματία, αλλά παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Μηδενική ανοχή» στην αισχροκέρδεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι, λόγω της επίδρασης των εξελίξεων στη διεθνή οικονομία, την ενέργεια και τις αγορές, τα αρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε ετοιμότητα, εξετάζοντας προληπτικά μέτρα ώστε να περιοριστούν, κατά το δυνατόν, οι αρνητικές συνέπειες από την κρίση. Τόνισε ότι υπάρχει «πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα» και ότι αδικαιολόγητες αυξήσεις «δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές». Ειδική αναφορά έκανε στους ελέγχους στην αγορά καυσίμων: από το Σάββατο έως και χθες το απόγευμα είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 700 έλεγχοι, ενώ οι τιμές παρακολουθούνται μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr, με επιβολή προστίμων όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιεί παρεμβάσεις σε συνεργασία με παρόχους κινητής τηλεφωνίας, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία Ελλήνων που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές.

«Αν υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα θα στηρίξουμε τους πολίτες»

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε επίσης την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τους πολίτες αν υπάρξουν αύξηση στις τιμές των καυσίμων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Απαντώντας σε ερώτηση αν έχει αποφασιστεί κάποιου είδους fuel pass είπε «ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια τέτοια απόφαση», καθώς οι τιμές δεν βρίσκονται σε τέτοια επίπεδα για να ενεργοποιηθούν ανάλογα μέτρα. Ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχει συνολικό σχέδιο σε όλους τους τομείς που μπορεί να επηρεαστούν, εκτός των καυσίμων, όπως είναι τα τρόφιμα.

Για την αντίδραση της Άγκυρας στην παρουσία Patriot στην Κάρπαθο

Για την τουρκική αντίδραση αναφορικά με την παρουσία συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι υπάρχει ήδη απάντηση της εκπροσώπου Λιάνας Ζωχιού. Επανέλαβε, δε, ότι «μονομερείς και ανυπόστατες αιτιάσεις έχουν απορριφθεί εν συνόλω».

«Δεν υπάρχει βάση» στους ισχυρισμούς για τα drones στη Σούδα

Κληθείς, παράλληλα, να σχολιάσει τη δήλωση του γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα πως δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο κατευθύνονταν προς τη Σούδα, ανέφερε ότι «απάντησε καθαρά χθες σε συνέντευξή του ο Νίκος Δένδιας». «Δεν υπάρχει βάση σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Κουτσούμπας και θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω προσοχή στη διάδοση διαφόρων ειδήσεων που δεν πατάνε στην πραγματικότητα. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο χρειάζεται παραπάνω προσοχή και ένα όριο στο τι λέει ο καθένας χωρίς να έχει σχετική τεκμηρίωση» επεσήμανε.

Για τη στάση της Ισπανία

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Ισπανίας, και να απαντήσει γιατί και η Ελλάδα εφόσον προτάσσει την διπλωματική οδό δεν απαγορεύει στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν τις βάσεις για τον πόλεμο στο Ιράν είπε ότι: «Καταρχάς και η Ισπανία στέλνει βοήθεια στην Κύπρο. Προκαλούν θλίψη αυτοί οι οποίοι κολλημένοι στις ιδεοληψίες τους, δεν βλέπουν ότι Ελλάδα αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον της χώρας. Οι αποφάσεις αυτές μας δικαιώνουν στη συνέχεια», είπε με αφορμή την Κύπρο, «και ακόμα και η Ισπανία κι ο κ. Σάντσεθ κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα».

Για τους «πατριώτες της φακής»

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του πρωθυπουργού για τους «πατριώτες της φακής», διευκρίνισε ότι δεν αφορούσε σε καμία περίπτωση τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. «Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόταν στους κ. Καραμανλή και Σαμαρά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να πηγαίνει σε ανθρώπους που έχουν ηγηθεί της παράταξης και της χώρας».

Σε ερώτηση, επίσης, για το πώς θα κινηθεί ο πρωθυπουργός ως προς την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε τον θεσμικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Όπως σημείωσε, κάθε πολιτικός αρχηγός βρίσκεται στη Βουλή επειδή έχει επιλεγεί από τους πολίτες και, ακόμη κι αν κάποιοι –κατά την έκφραση του πρωθυπουργού– «επιδεικνύουν έναν “πατριωτισμό της φακής”», αυτό δεν αναιρεί ότι εκπροσωπούν τμήμα της κοινωνίας. «Άρα η υποχρέωση του πρωθυπουργού να τους ενημερώσει είναι θεσμική», επεσήμανε.

Επιστολική ψήφος για αποδήμους: Εκκρεμότητα για την ειδική περιφέρεια

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι εγκρίθηκαν με 201 ψήφους οι διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι η πρόβλεψη για εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες δεν συγκέντρωσε την αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών, με αποτέλεσμα –όπως επισημάνθηκε– να τεθεί σε ισχύ 18 μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2027.

Νέες αιτήσεις για παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων

Ειδική μνεία έγινε και στις αιτήσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα, με στόχο έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, τα Georgetown University, Iowa State University of Science and Technology, European University Cyprus και Roger Williams University, ενώ κατατέθηκε και αίτηση από το University of Sunderland για το 2027–2028.

HEPI: κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ οι τιμές ρεύματος και αερίου

Κλείνοντας το οικονομικό σκέλος, έγινε αναφορά στα στοιχεία του δείκτη HEPI για τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα οποία η μέση τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αθήνα διαμορφώθηκε στα 23,63 λεπτά ανά kWh, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (26,13 λεπτά), ενώ αντίστοιχα στο φυσικό αέριο αναφέρθηκε τιμή 7,73 λεπτά/kWh έναντι 10,67 λεπτών στην Ε.Ε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι,

Πραγματοποιήθηκε, χθες υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή και, για ακόμα μια φορά, καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, δηλαδή μέσω της διπλωματικής οδού.

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες τις Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν, στις 03.03.2026 και 04.03.2026, οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίστηκαν:

93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Τονίζουμε ξανά, ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται αναρτημένα όλα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία προξενείων και Πρεσβειών.

Η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου παραμένουν απόλυτες προτεραιότητες. Η τήρηση από όλα τα κράτη-μέλη του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη στην παρούσα συγκυρία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επαφή με τους εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

– – – –

Έπειτα από επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα αεροσκάφη F-16 Viper.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα, με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη.

Δεδομένου ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τις τιμές ενέργειας, τα αρμόδια Υπουργεία είναι σε ετοιμότητα, εξετάζοντας προληπτικά μέτρα για να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία.

Υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές.

Στην αγορά των καυσίμων οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιεί παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των Ελλήνων που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές.

– – – –

Με 201 ψήφους εγκρίθηκαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δυνατότητα καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές, πέραν δηλαδή των Ευρωεκλογών.

Επιπλέον, ο ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα επιτρέψει στους εκτός Ελλάδας εκλογείς να επιλέξουν οι ίδιοι τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο εθνικό κοινοβούλιο. Καθώς οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν συγκέντρωσαν την θετική ψήφο των 200 βουλευτών, η εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού θα ισχύσει 18 μήνες μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.

«Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος “κρίκος”, που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον Ελληνισμό απανταχού της γης, κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή και την πορεία μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μία μεταρρύθμιση, η οποία απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα, ανεξαρτήτως που κατοικούν.

– – – –

Τέσσερις νέες αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κατατέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα, με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Ο λόγος συγκεκριμένα για το Georgetown University, το Iowa State University οf Science and Technology, το European University Cyprus και το Roger Williams University.

Επίσης, υπεβλήθη και μία αίτηση από το University of Sunderland για έναρξη λειτουργίας παραρτήματος το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Συγχρόνως, εντός της σχετικής προθεσμίας, επαναξιολόγηση της αρχικής αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αιτήθηκαν τα εξής πέντε μητρικά ιδρύματα:

1) University of Essex

2) Université Sorbonne Paris Nord

3) London Metropolitan University

4) University of Derby

5) The University οf West London

Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των υπό ίδρυση παραρτημάτων. Τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο και αποτελούν τα αυστηρότερα σε όλη την Ευρώπη.

Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά την θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη δημιουργώντας νέες εναλλακτικές για τους φοιτητές της, δίνοντάς τους έτσι -μετά από πολλές χαμένες δεκαετίες- τη δυνατότητα να μπορούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από την χώρα.

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν στη χώρα μας μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού αποτελεί ένα ακόμα επιχείρημα για την αναγκαιότητα αναθεώρησης του αρ. 16 του Συντάγματος προκειμένου να μπορούν να ιδρυθούν εξ’ υπαρχής Μη κρατικά Πανεπιστήμια στη χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση πυλώνας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο γι’ αυτό ενισχύουμε την τακτική χρηματοδότηση, διαθέτουμε ιστορικά υψηλά κονδύλια για φοιτητική μέριμνα και υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις σε σίτιση, στέγαση, υποδομές, εξοπλισμό και έρευνα, παράλληλα με ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα ιδρύματα και τα μέλη τους. «Στόχος μας είναι ένα δυναμικό και ανοιχτό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, όπου ελληνικά και διεθνή ιδρύματα λειτουργούν συμπληρωματικά», τόνισε η αρμόδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

—–

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα HEPI για τον Φεβρουάριο του 2026, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στη χώρα μας διαμορφώνεται στα 23,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αισθητά χαμηλότερα, για ακόμη ένα μήνα, από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται στα 26,13 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, όπου η τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώνεται στα 7,73 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 10,67 λεπτών ανά κιλοβατώρα που αποτελεί τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά, χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

—–

Δύο μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση της ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπεγράφη η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων που συνάπτεται με τις ευνοϊκές διατάξεις του νέου πλαισίου.

Προβλέπει βασικό ημερομίσθιο από 8% έως 12% υψηλότερο από το κατώτατο ημερομίσθιο, και σημαντικές άλλες πρόσθετες παροχές για χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο.

Καλύπτει 6.000 περίπου εργαζόμενους στον κλάδο και αν επεκταθεί με τις διατάξεις του νέου νόμου, οι ευνοϊκοί όροι της θα ισχύσουν και για τους 23.000 εργαζομένους που απασχολούνται συνολικά στον κλάδο.

Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φέρνει καλύτερους μισθούς και καλύτερες παροχές για όλες και όλους τους εργαζόμενους.

—-

Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την προετοιμασία της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων και των επιχειρησιακών φορέων της Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις πρόληψης, καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, στη δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και βέβαια στη στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Φέτος, 18.800 γυναίκες και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος θα επιχειρήσουν σε όλη τη χώρα, ενισχυμένοι με νέα επίγεια μέσα που παραλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενώ πολύτιμη θα είναι και η συμβολή 5.500 εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

– – – –

Στην ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία στοχεύει η πρωτοβουλία «Όλοι Digital», η οποία παρουσιάστηκε, χθες, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Βάσει υπολογισμών αναμένεται να εκπαιδευτούν συνολικά 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 άτομα με αναπηρία σε δράσεις εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικής υποστήριξης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, η χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας, η πρόσβαση σε υπηρεσίες του gov.gr και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως το e-banking. Ήδη μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.200 αιτήσεις συμμετοχής.

– – – –

Ο Πρωθυπουργός, σε λίγη ώρα, στις 13:00, θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε μικρά νησιά της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Στις 16:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρώην Πρωθυπουργό Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ.