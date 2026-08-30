Η βαθμολογία της Super League μετά την γκέλα της ΑΕΚ και τις νίκες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Άρη – Φάσεις και γκολ από τα ματς της 2ης αγωνιστικής

Η ΑΕΚ έπεσε στην “παγίδα” που της στήθηκε από την Κηφισιά στη Λεωφόρο, την ώρα που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συνέχισαν με νίκη την πορεία τους στη Super League, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα, κάτι που πέτυχε και ο Άρης, αλλά με μεγαλύτερη ευκολία.

Μετά από ένα παιχνίδι με απίστευτο φινάλε, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, πέφτοντας από την κορυφή της Super League. Η ομάδα του Νίκολιτς κρατούσε στα χέρια της τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά του αγώνα, έχοντας ανοίξει το σκορ με τον Μπάρναμπας Βάργκα, αλλά έπεσε έτσι στην… παγίδα της “ανώμαλης προσγείωσης” μετά από μια ευρωπαϊκή επιτυχία, με τον Μπένι να “σοκάρει” την Ένωση στο 90+5′ και να βγάζει από… τα ρούχα του τον Μάρκο Νίκολιτς. Πρώτη βαθμολογική απώλεια για την πρωταθλήτρια, από την δεύτερη κιόλας αγωνιστική!

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Ο Ολυμπιακός δεν άφησε ανεκμετάλλευτο αυτό το “δώρο”! Οι Πειραιώτες είχαν ένα απαιτητικό βράδυ στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, αλλά το 2/2 στο πρωτάθλημα δεν ““χάλασε” για τους “ερυθρόλευκους” χάθηκε. Ο Ζότα Σίλβα έπιασε τρομερή κεφαλιά στο 31′, άνοιξε… λογαριασμό στα γκολ στη Super League και έδωσε το “διπλό” στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (0-1), που… έκανε τη δουλειά στο “Θ. Κολοκοτρώνης”.

Ο Δημήτρης Πέλκας ηγήθηκε της ανατροπής του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, βάζοντας τα γκολ των Θεσσαλονικέων. Ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ με υπέροχο γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες (19’), αλλά ο “δικέφαλος του Βορρά” έφεραν.. τούμπα το ματς, με τον Τάχα Άλι να κάνει “μαγικά” και να φτιάχνει την ισοφάριση του ΠΑΟΚ. Τα τρία γκολ έφτασε στη Super League ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός, που δείχνει στην αρχή του πρωταθλήματος πως μπορεί να καλύψει το τεράστιο κενό που άφησε η πωλήση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις για τη Super League σημείωσε ο Άρης. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου επικράτησε με 2-1 στο “Κλεάνθης Βικελίδης” του… Ευρωπαίου ΟΦΗ. Οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να προηγηθούν από νωρίς με τον επανακάμψαντα στην Αλκμήνης, Μάνου Γκαρθία (3’), έχασαν ευκαιρίες κι έφτασαν και σε δεύτερο γκολ με τον Κριστιάν Κουαμέ (68’). Θα μπορούσαν να δώσουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους, αλλά ο Νίκος Χριστογεώργος απέκρουσε στο φινάλε το πέναλτι του Ούρος Ράτσιτς. Το γκολ στις καθυστερήσεις στο ντεμπούτο του Κέναν Κόντρο (90’+5’) δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

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Πρεμιέρα στη σεζόν θα κάνει τη Δευτέρα (31.08.2026), ο Παναθηναϊκός, παίζοντας στην έδρα του Λεβαδειακού. Οι “πράσινοι” δεν έδωσαν το ματς της 1ης αγωνιστικής με την Κηφισιά, παίρνοντας “ρεπό” από τις υποχρεώσεις τους στη Super League, λόγω της ρεβάνς που είχαν με την Χράντετς Κράλοβε (σ.σ. την οποία και απέκλεισαν και πέρασαν στη League Phase του Conference League).

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

Βόλος – Ηρακλής 1-1

Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 0-1

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός / Novasports 2 HD

Η βαθμολογία της Super League

ΠΑΟΚ 6

Παναιτωλικός 6

Άρης 6

Ολυμπιακός 6

ΑΕΚ 4

ΟΦΗ 3

Ηρακλής 1

Bόλος 1

Κηφισιά 1*

Παναθηναϊκός 0 **

Καλαμάτα 0

Ατρόμητος 0

Αστέρας AKTOR 0

Λεβαδειακός 0 *

*Ματς λιγότερο

**Δύο ματς λιγότερα

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο (05/09)

19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (06/09)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (07/09)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής