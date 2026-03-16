Super League: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «έπιασαν» την ΑΕΚ και ετοιμάζονται για τα πιο συναρπαστικά πλέι οφ της ιστορίας

Οι νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στην 25η αγωνιστική της Super League, συνδυάστηκαν με απώλεια βαθμών την ΑΕΚ στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα μία απίστευτη τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα όλων των εποχών, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ συνεχίζουν να δίνουν “μάχη” επί ίσους όρους για την πρώτη θέση και τον τίτλο της Super League, ενώ απομένει μόλις μία αγωνιστική για το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Με τον Παναθηναϊκό να μένει οριστικά πίσω, μετά και τη “λευκή” ισοπαλία κόντρα στον Παναιτωλικό, οι τρεις ομάδες ετοιμάζονται για… μάχη μέχρις εσχάτων στα πλέι όφ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η κούρσα των τριών για τον τίτλο

Από την αρχή της σεζόν, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έδειξαν ότι διαθέτουν τις ομάδες για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και έκτοτε καμία από τις τρεις δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη Super League.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός έβαζε πρόωρο τέλος στη δική του σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα από το… Φθινόπωρο, με την αλλαγή και του προπονητή του, οι άλλες τρεις ομάδες του “Big4” εναλλάσσονταν διαρκώς στην κορυφή, με τα πάνω τους και τα κάτω τους, να μην οδηγούν σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

Ακόμη και τα ντέρμπι “μοιράστηκαν” ουσιαστικά, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο μοναδικός αήττητος και να παίρνει οριακό προβάδισμα στην ισοβαθμία μεταξύ τους. Όλα δείχνουν όμως, ότι τα πλέι οφ είναι αυτά που θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα, με τον Παναθηναϊκό να αποτελεί πιθανότατα “παράγοντα” στην εξέλιξή τους.

Οι “πράσινοι” βρίσκονται σε… καλό φεγγάρι, παρά την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό και μπορεί να… ρυθμίσουν το αποτέλεσμα των πλέι οφ, κρίνοντας τον πρωταθλητή της σεζόν 2025-36. Ρόλο στη “μάχη” για τον τίτλο μπορεί να παίξει όμως και η ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, αφού μετά τη νίκη με 4-0 επί της Τσέλιε, η Ένωση είναι δεδομένο ότι θα έχει και υποχρεώσεις στο Conference League, κατά τη διάρκεια του μίνι πρωταθλήματος.

Tα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 57

2. Ολυμπιακός 57

3. AEK 57

4. Παναθηναϊκός 45

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30

7. Ατρόμητος 29

8. ΟΦΗ 29

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 24

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16

Η τελευταία αγωνιστική

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Κηφισιά

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

*Κοινή σέντρα στις 19:00