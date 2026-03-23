Super League: Το συναρπαστικό φινάλε με κερδισμένη την ΑΕΚ και οι «μάχες» για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ

Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και πήρε προβάδισμα για τα πλέι οφ του τίτλου, μετά από ένα συναρπαστικό φινάλε, με ισοπαλία του Ολυμπιακού και ήττα του ΠΑΟΚ.

Σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πρωταθλήματα όλων των εποχών, δεν θα μπορούσε να μη γίνει… χαμός και στην τελευταία αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να μένει στο 0-0 με την ΑΕΛ Novibet, τον ΠΑΟΚ να χάνει με γκολ στο 90+5′ από το Βόλο και την ΑΕΚ να μένει μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Super League.

Σημαντικές αλλαγές είχαμε όμως και στα πλέι οφ των θέσεων 5-8, όπου ο Βόλος άφησε εκτός τον Ατρόμητο και τον “έριξε” στα πλέι άουτ για την παραμονή και τον υποβιβασμό στη Super League 2.

«Σφαγή» για τον τίτλο

ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν να χάνουν βαθμούς και να εναλλάσσονται στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά πλέον θα “παλέψουν” μόνοι τους συν τον Παναθηναϊκό για τον τίτλο της Super League.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, αλλά όντας ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό, αναμένεται να παίξει το δικό του ρόλο στη “μάχη” για τον τίτλο.

Με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να βρίσκονται μάλιστα σε απόσταση μόλις τριών βαθμών, η “σφαγή” για την πρώτη θέση και το τρόπαιο της Super League, αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Ανοιχτή και η «μάχη» για την 5η θέση

Ο φετινός κανονισμός που θέλει τις ομάδες να μπαίνουν με διαιρεμένους βαθμούς στα πλέι οφ των θέσεων 5-8, έδωσε νέο ενδιαφέρον και στη διεκδίκηση της 5ης θέσης της βαθμολογίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην Ευρώπη.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να έχει διπλό “δρόμο” για την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού μπορεί να πάρει το “εισιτήριο” αν νικήσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και αν καλύψει τη διαφορά πέντε βαθμών από το Λεβαδειακό.

Οι Βοιωτοί έχασαν έδαφος στις τελευταίες αγωνιστικές της Super League και πλέον αναμένεται να “παλέψουν” με τους Κρητικούς, τον Άρη και το Βόλο για την 5η προνομιούχο θέση.

Παιχνίδια «ζωής και θανάτου» στα πλέι άουτ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όμως και τα πλέι άουτ, αφού οι σερί βαθμοί που “μάζεψε” μέσα στο 2026 ο Πανσερραϊκός, έχουν βάλει τουλάχιστον τέσσερις ομάδες σε παιχνίδια… ζωής ή θανάτου στη Super League.

Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αρκετή απόσταση από τις τελευταίες θέσεις, αλλά με δύο ομάδες να υποβιβάζονται τη φετινή σεζόν, όλα θα πρέπει να θεωρούνται “ανοιχτά” στα πλέι άουτ.

Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης θα προσπαθήσουν έτσι να αποφύγουν τον υποβιβασμό στη Super League 2, κερδίζοντας μία θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα στην 26η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 1-2

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Η τελική βαθμολογία

1. AEK 60

2. Ολυμπιακός 58

3. ΠΑΟΚ 57

4. Παναθηναϊκός 49

5. Λεβαδειακός 42

6. ΟΦΗ 32

7. Βόλος 31

8. Άρης 30

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 17

14. Αστέρας Τρίπολης 17

Οι ομάδες των πλέι οφ του τίτλου

AEK 60

Ολυμπιακός 58

ΠΑΟΚ 57

Παναθηναϊκός 49

Οι ομάδες και οι βαθμοί για τις θέσεις 5-8

Λεβαδειακός 21

ΟΦΗ 16

Βόλος 16

Άρης 15

Οι ομάδες των πλέι άουτ

Ατρόμητος 29

Κηφισιά 27

Παναιτωλικός 26

ΑΕΛ Novibet 23

Πανσερραϊκός 17

Αστέρας Τρίπολης 17