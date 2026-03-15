Βαθμολογία Super League: «Σφαγή» στην κορυφή με τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Η ισοπαλία της ΑΕΚ και οι νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έχουν βάλει «φωτιά» στη βαθμολογία της Super League
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού και η ισοπαλία της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, έφεραν μία απίθανη τριπλή ισοβαθμία, στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ “σάρωσε” με 3-0 τον Λεβαδειακό στην Τούμπα και μαζί με τον Ολυμπιακό, που είχε νικήσει χθες (14/03/26) με το ίδιο σκορ τον ΟΦΗ στην Κρήτη, “έπιασαν” την ΑΕΚ στην πρώτη θέση της Super League, μετά την απώλεια βαθμών της Ένωσης, με το 2-2 στην έδρα του Ατρομήτου.

Οι τρεις ομάδες είναι πλέον πολύ πιθανό να ξεκινήσουν από την ίδια… αφετηρία τα πλέι οφ για τον τίτλο του πρωταθλητή, με τον Παναθηναϊκό να συμπληρώνει το “καρέ”, αλλά να έχει μείνει πίσω τους στο -11, μετά και την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον Παναιτωλικό, λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με την Μπέτις στους “16” του Europa League.

Tα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 57
2. Ολυμπιακός 57
3. AEK 57
4. Παναθηναϊκός 46
5. Λεβαδειακός 39
6. Άρης 30
7. Ατρόμητος 29
8. ΟΦΗ 29
9. Βόλος 28
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 25
12. ΑΕΛ Novibet 22
13. Αστέρας Τρίπολης 17
14. Πανσερραϊκός 16

Η τελευταία αγωνιστική

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Κηφισιά

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

*Κοινή σέντρα στις 19:00

