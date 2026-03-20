Η Μέση Ανατολή στις φλόγες: Ο Τραμπ μιλάει για αποκλιμάκωση χωρίς «κατάπαυση του πυρός» και ετοιμάζεται να στείλει χερσαίες δυνάμεις

Τρεις εβδομάδες συμπληρώνονται το Σάββατο (21/03/2026) από την επίθεση που εξαπέλυσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ στο Ιράν και η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή δεν λέει να σβήσει.

Και ούτε προβλέπεται να γίνει γρήγορα καθώς τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και το Ιράν ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση για εκεχειρία, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να επιδεινώνεται και να παρασύρει μαζί της και την παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα ο Τραμπ επιτέθηκε και πάλι κατά την διάρκεια της ημέρας στους συμμάχους του και τους χαρακτήρισε «δειλούς» και πως χωρίς τις ΗΠΑ θυμίζουν «χάρτινο τίγρη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος με νέες του δηλώσεις το βράδυ της Παρασκευής ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν ενώ αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο», είπε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το αν το Ισραήλ θα έληγε τον πόλεμο όταν οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο Ιράν, απάντησε πως «έτσι νομίζω».

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε πως χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε πως «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

Μάλιστα πρόσθεσε πως «κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του»!

Με μήνυμά του στο Truth Social ο Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής πως: «Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν:

(1) Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς.

(2) Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν.

(3) Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων.

(4) Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο την πυρηνική ικανότητα, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί.

(5) Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τη Σαουδικής Αραβίας, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλων.

Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρησιμοποιούν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές».

Ωστόσο δημοσιεύματα θέλουν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σκέφτεται στην κατάληψη του νησιού Χαργκ ως μοχλό πίεσης του Ιράν, ώστε να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον ναυτικό αποκλεισμό του νησιού Χαργκ, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Axios.

Η σημασία του ζητήματος είναι καθοριστική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς του όρους χωρίς να αρθεί ο έλεγχος του Ιράν στη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας καταγράφουν άνοδο.

Ωστόσο, μια επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, η οποία βρίσκεται περίπου 24 χιλιόμετρα από τις ακτές και διαχειρίζεται το 90% των εξαγωγών ιρανικού αργού πετρελαίου, ενδέχεται να εκθέσει άμεσα τις αμερικανικές δυνάμεις σε αυξημένο κίνδυνο.

Σύμφωνα με πηγές, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο αφού οι ΗΠΑ αποδυναμώσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Σημαντική εξέλιξη επίσης το γεγονός πως η Βρετανία αποφάσισε να επιτρέψει την χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε αυτή την κίνηση του Κιρ Στάρμερ, ωστόσο στην Βρετανία το κλίμα είναι βαρύ καθώς το Λονδίνο είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμπλακεί με κανέναν τρόπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

U.S. forces continue to degrade Iranian combat capabilities by striking military targets deep inside Iran. pic.twitter.com/mKWs2G6SEx — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 20, 2026

Φήμες για Αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν

Στο μεταξύ σύμφωνα με το CBS η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσανατολίζεται στην αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Μάλιστα σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν ήδη εκπονήσει λεπτομερή σχέδια για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα για να προετοιμαστεί το έδαφος για μια τέτοια επιλογή, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ αξιολογεί τις στρατηγικές κινήσεις του στη σύγκρουση με το Ιράν.

ΗΠΑ και Ισραήλ στοχεύουν υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν

Στο επιχειρησιακό σκέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν επιχειρήσει να θέσουν εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος του οπλικού εξοπλισμού του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξευτών πυραύλων, βομβαρδίζοντας τις εισόδους υπόγειων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με CNN.

Η έρευνα βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες από 32 ιρανικές βάσεις πυραύλων, οι οποίες βρίσκονται κυρίως θαμμένες μέσα σε βουνά. Η σχετική ανάλυση έδειξε πως οι βάσεις είχαν χτυπηθεί από αεροπορικές επιδρομές που στόχευαν εισόδους σηράγγων, κτίρια που βρίσκονται στην επιφάνεια καθώς και διασταυρώσεις δρόμων.

Σύμφωνα πάντα με το CNN, τουλάχιστον το 77% των 107 εισόδων σηράγγων που βρέθηκαν ΄έχουν βομβαρδιστεί, ενώ οι δορυφορικές εικόνες έχουν καταγράψει πάνω από 15 εκτοξευτές πυραύλων στις βάσεις που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Οι κινήσεις αυτές των δυο συμμάχων επικεντρώνονται στο να αποδυναμωθεί το Ιράν από την δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων καθώς και στον περιορισμό της στρατιωτικής του ικανότητας.

Το Ιράν απαντά με επιθέσεις στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα το Ιράν συνεχίζει τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ αλλά και σε αμερικανικούς στόχους σε άλλες χώρες του Κόλπου, ενώ με ηχητικό μήνυμα έκανε την εμφάνισή του ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ με τις φήμες πάντως για την υγεία του και κυρίως για το αν είναι ζωντανός να οργιάζουν.

Η Τεχεράνη έδωσε νωρίτερα βίντεο στην δημοσιότητα με τον Χαμενεϊ να διδάσκει χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν είναι καινούργιο, ενώ αργά το βράδυ της Παρασκευής εμφανίστηκε και ηχητικό μήνυμα.

«Αυτή τη στιγμή, χάρη στην ενότητα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους συμπολίτες μας, παρά τις διαφορές μας, θρησκευτικές, πνευματικές και πολιτισμικές, ο εχθρός έχει νικηθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Την Παρασκευή η πυραυλική επίθεση του Ιράν είχε ως στόχο την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, η οποία υπέστη ζημιές από θραύσματα πυραύλου, κάτι που προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του Ισραήλ.

Rescue forces are responding to reports of an impact in Jerusalem’s Old City, following Iran’s latest ballistic missile attack.



Damage was caused, footage shows, but no injuries are reported, medics say. pic.twitter.com/yL7h05K044 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026

Additional footage from Route 431 in central Israel shows a fragment from an Iranian missile striking the highway directly in front of a moving vehicle earlier this week. pic.twitter.com/b7Awses7iA — Breaking News of the Day (@BNOfTheDay) March 20, 2026

Οι εκρήξεις συνεχίστηκαν και το βράδυ στην Ιερουσαλήμ, ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας έχουν ηχήσει οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και σε άλλα σημεία του κεντρικού Ισραήλ.

«Δεν υπάρχει διαθέσιμο πλεόνασμα πετρελαίου για τις διεθνείς αγορές»

Το Ιράν δήλωσε πως δεν διαθέτει πλεόνασμα αργού πετρελαίου που θα μπορούσε να διοχετευθεί στις διεθνείς αγορές, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, για χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων.

Ο Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι «τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαμε να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία στη θάλασσα», μιλώντας στο Fox Business.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Πετρελαίου, Σαμάν Γοντοσί, υποστήριξε πως «το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει πλέον πλεόνασμα αργού, ούτε στη θάλασσα ούτε για εξαγωγή».