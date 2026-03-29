Μέση Ανατολή: Από τη δολοφονία Χαμενεΐ στο σχέδιο των 15 σημείων Τραμπ – Όλα όσα έχουν συμβεί στις 30 ημέρες πολέμου

30 ημέρες έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28.02.2026, με την κατάσταση να είναι ακόμη έκρυθμη και κανένας να μην μπορεί πραγματικά να προβλέψει το τι μέλλει γενέσθαι στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες. Οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ, είχαν μιλήσει για έναν μικρής διάρκειας πόλεμο, την ίδια ώρα που τα πράγματα δεν πάνε τόσο περίφημα μάλλον όσο δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, με την παγκόσμια κοινότητα να ζει στην αβεβαιότητα και την κρίση λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

Το Al Jazeera, συγκέντρωσε τα highlights των 30 πρώτων ημερών του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, εβδομάδα προς εβδομάδα, δείχνοντας έτσι τον αντίκτυπό του στην διεθνή κοινότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολύ στοχευμένες επιχειρήσεις, όπως είχαν προαναγγελθεί έχουν μετατραπεί σε έναν πόλεμο που εμπλέκονται ακόμη και κράτη που δεν είχαν καμία όρεξη να εμπλακούν, όπως οι χώρες του Κόλπου με πόλεις όπως το Ντουμπάι, να έχουν πληγεί καθώς από υπερλούξ τουριστικοί προορισμοί έγιναν πεδίο διενέξεων με… πυραύλους και drones.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει από το Ιράν και ακόμη δεν φαίνεται να έχει βρεθεί κάποια λύση για να μπορεί να περνά ένα μεγάλο μέρος μεταφοράς του πετρελαίου που διακινείται παγκόσμια και ο Ντόναλντ Τραμπ, τα έριξε στους συμμάχους για το ότι ακόμη δεν έχει έρθει ένα τέλος στον πόλεμο με τον ολοκληρωτικό αποδεκατισμό του καθεστώτος του Ιράν.

Η διεθνής κοινότητα; Κάποιοι όπως ο Σάντσεθ της Ισπανίας έχουν σταθεί κόντρα στον πόλεμο αυτόν που έφτασε να επηρεάζει άμεσα και να απειλεί ακόμη και την Κύπρο, κάποιοι στηρίζουν τον Τραμπ που θέλει να φέρει την αλλαγή στο Ιράν και άλλοι, τηρούν στάση σιγής, ως απλοί παρατηρητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα συνέβησαν

Εβδομάδα 1: Οι δολοφονία Αλί Χαμενεΐ και η είσοδος της Χεζμπολάχ στον πόλεμο και η επίθεση σε σχολείο θηλέων

Ο πόλεμος ξεκίνησε με μαζικά πλήγματα ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, τα οποία, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, αντιστοιχούσαν σε διπλάσια ισχύ πυρός από την επιχείρηση «shock and awe» που σηματοδότησε την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Στρατιωτικές εξελίξεις:

Τα αρχικά ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, που αποτελούσε τόσο τον de facto αρχηγό του κράτους όσο και την κορυφαία θρησκευτική αρχή για εκατομμύρια σιίτες παγκοσμίως.

Η πρώτη επίθεση περιλάμβανε επίσης τη δολοφονία κορυφαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο ανώτατος στρατηγός Αμπντολραχίμ Μουσαβί, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) Μοχάμαντ Πακπούρ και ο σύμβουλος του Χαμενεΐ, Αλί Σαμκανί.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση, με την εκτόξευση εκατοντάδων πυραύλων και drones κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στην περιοχή, αλλά και κατά πολιτικών και ενεργειακών υποδομών σε χώρες του Κόλπου.

Το Ιράν κατάφερε επίσης να αποκλείσει γρήγορα τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Στη συνέχεια, ΗΠΑ και Ισραήλ συνέχισαν καθημερινά τις επιθέσεις, με συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνουν ότι «βρέχεται με θάνατο και καταστροφή» η χώρα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες απώλειες: έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση σε βάση στο Πορτ Σουαΐμπα στο Κουβέιτ, ενώ τρία αμερικανικά μαχητικά καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά πάνω από την ίδια περιοχή.

Λιγότερο από 48 ώρες μετά την έναρξη των συγκρούσεων, η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο εκτοξεύοντας ρουκέτες κατά του Ισραήλ, επικαλούμενη τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Το Ισραήλ απάντησε με βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή.

Πολιτικές εξελίξεις:

Τα κράτη του Κόλπου καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις ως παραβίαση της κυριαρχίας τους, τονίζοντας ότι παραμένουν ουδέτερα και διατηρούν το δικαίωμα αντίδρασης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στόχος της εκστρατείας είναι να φέρει «ελευθερία» στον ιρανικό λαό, αν και στη συνέχεια Αμερικανοί αξιωματούχοι περιόρισαν τους στόχους στην καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Παρά τις απώλειες στην ηγεσία, η ιρανική κυβέρνηση δεν κατέρρευσε, ούτε σημειώθηκαν μαζικές αποστασίες ή τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Στις ΗΠΑ, πολιτικοί αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των επιθέσεων, καθώς πραγματοποιήθηκαν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, ενώ δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς στηρίζει τον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προκαλώντας ειρωνικές αντιδράσεις από ιρανικούς αξιωματούχους.

Ανθρώπινες απώλειες:

Μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας, οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν προκαλέσει τον θάνατο 1.332 ανθρώπων στο Ιράν.

Ιδιαίτερα σοκαριστική ήταν η επίθεση σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μιναμπ, όπου σύμφωνα με ιρανικές αρχές, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 170 άνθρωποι, κυρίως παιδιά.

The bombing of a girls' primary school in southern #Iran, which resulted in the killing of 148 students, is profoundly reprehensible and among the most severe attacks on a civilian educational institution amid the US-Israeli military escalation against Iran

Fires continue to burn into the morning at the Shahran Oil Depot in Northern Tehran, following overnight strikes by Israel.

Στον Λίβανο, οι συγκρούσεις προκάλεσαν τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και εκατοντάδες θανάτους.

Οικονομικές επιπτώσεις:

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι από περίπου 70 πριν την έναρξη του πολέμου, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά οι αεροπορικές μετακινήσεις στην περιοχή, που φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο.

Εβδομάδα 2: Στόχος ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εκλογή Μοτζταμπά και εκτόξευση τιμής πετρελαίου

Με την είσοδο του πολέμου στη δεύτερη εβδομάδα, έγινε σαφές ότι το καθεστώς του Ιράν δεν κατέρρευσε και ότι η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα ήταν μια σύντομη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά μια παρατεταμένη και κλιμακούμενη αναμέτρηση.

Στρατιωτικές εξελίξεις:

Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού κατέπεσε πάνω από το Ιράκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τα έξι μέλη του πληρώματος. Ιρακινές φιλοϊρανικές ομάδες ανέλαβαν την ευθύνη, ωστόσο ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι η πτώση δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνέχισαν τα πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας για πρώτη φορά και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη, προκαλώντας τεράστια νέφη καπνού και το φαινόμενο της «μαύρης βροχής» πάνω από την πόλη.

Παράλληλα, το Ιράν και η Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ, ενώ ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και τα νότια προάστια (Νταχίγιε), επεκτείνοντας τη χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, πλοία δέχθηκαν επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν ενίσχυσε τον έλεγχό του στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Παρά τις εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για συνοδεία δεξαμενόπλοιων, οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμες να διασφαλίσουν τη διέλευση.

Η Τεχεράνη κλιμάκωσε τις επιθέσεις στον Κόλπο, πλήττοντας τη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς.

Πολιτικές εξελίξεις:

Το Ιράν όρισε νέο ανώτατο ηγέτη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως απάντηση στις πιέσεις των ΗΠΑ. Σε μήνυμά του, δήλωσε ότι η χώρα θα συνεχίσει τον πόλεμο, δίνοντας έμφαση και στη σημασία του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», ωστόσο Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η σύγκρουση δεν έχει σαφή χρονικά όρια.

Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, ο ηγέτης της Ναΐμ Κασέμ δήλωσε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για «μακρά σύγκρουση», χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «υπαρξιακό».

Ανθρώπινες απώλειες:

Το Ιράν ανέφερε ότι σχεδόν 10.000 πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα.

Στον Λίβανο, ο αριθμός των εκτοπισμένων ξεπέρασε τις 800.000, μετά από εντολές εκκένωσης που εξέδωσε το Ισραήλ, ενώ μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας περισσότεροι από 770 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί από τις επιθέσεις.

Οικονομικές επιπτώσεις:

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι στις 8 Μαρτίου, πριν υποχωρήσουν στα επίπεδα των 90–100 δολαρίων αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε στην απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου για να αντιμετωπιστεί η διαταραχή στην παγκόσμια αγορά.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ωφεληθούν από τις υψηλές τιμές λόγω της ενεργειακής τους παραγωγής, παρά τις αυξημένες τιμές για τους καταναλωτές και τον κίνδυνο ενίσχυσης του πληθωρισμού.

Εβδομάδα 3: Ο πόλεμος μεταφέρθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Κατά την τρίτη εβδομάδα, ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και του Ισραήλ κλιμακώθηκε σημαντικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα των καθημερινών αεροπορικών επιδρομών και πυραυλικών επιθέσεων. Το Ισραήλ προχώρησε σε στοχευμένες δολοφονίες εντός του Ιράν και έπληξε ενεργειακές υποδομές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερου ενεργειακού πολέμου στην περιοχή.

Στρατιωτικές εξελίξεις:

Το Ισραήλ προχώρησε στη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί καθώς και του αρχηγού της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Χολαμρίζα Σολεϊμάνι.

Την ίδια ώρα, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν κατάφεραν να διαπεράσουν τα πολυεπίπεδα αντιαεροπορικά συστήματα του Ισραήλ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις νότιες πόλεις Ντιμόνα και Αράντ.

Σε μια κίνηση που σηματοδότησε νέα φάση της σύγκρουσης, το Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, επεκτείνοντας τον πόλεμο και στις ενεργειακές υποδομές.

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, μεταξύ των οποίων η μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan στο Κατάρ και διυλιστήριο στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ανάπτυξη 10.000 drones αναχαίτισης στη Μέση Ανατολή για την αντιμετώπιση των ιρανικών επιθέσεων, ενώ φιλοϊρανικές ομάδες στο Iraq επιτέθηκαν επανειλημμένα σε αμερικανική βάση υποστήριξης κοντά στη Βαγδάτη.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ενέτεινε τις επιθέσεις της, με ρουκέτες που έφτασαν σε βάθος άνω των 200 χιλιομέτρων εντός ισραηλινού εδάφους.

Πολιτικές εξελίξεις:

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποστασιοποιήθηκε από το ισραηλινό πλήγμα στο ενεργειακό κοίτασμα, δηλώνοντας ότι είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να περιορίσει τέτοιες ενέργειες.

Το Ιράν παρουσίασε τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν επιθέσεις, αποζημιώσεις για τις ζημιές και αναγνώριση των «δικαιωμάτων» του.

Πριν από τη δολοφονία του, ο Λαριτζανί είχε απευθύνει μήνυμα προς τις μουσουλμανικές χώρες, καταγγέλλοντας την έλλειψη στήριξης και τονίζοντας ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει.

Το Κατάρ κήρυξε persona non grata τους στρατιωτικούς και ασφαλείας ακολούθους της ιρανικής πρεσβείας, μετά την επίθεση στο Ras Laffan.

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι «η ελάχιστη εμπιστοσύνη που είχε απομείνει προς το Ιράν έχει πλέον καταρρεύσει», μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις της.

Ανθρώπινες απώλειες:

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι τουλάχιστον 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στο Ιράν να ξεπερνά τους 1.444.

Στον Λίβανο, οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις ξεπέρασαν τους 1.000, ενώ οι εκτοπισμένοι ανήλθαν σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο.

Οικονομικές επιπτώσεις:

Οι ιρανικές επιθέσεις μείωσαν κατά 17% τη δυνατότητα εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, προκαλώντας απώλειες που εκτιμώνται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με την QatarEnergy, με επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας σε Ευρώπη και Ασία.

Στις ΗΠΑ, η τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τα 3,90 δολάρια ανά γαλόνι (3,8 λίτρα), σχεδόν ένα δολάριο υψηλότερα σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου.

Εβδομάδα 4: Διευρύνθηκε ο πόλεμος, το σχέδιο 15 σημείων και οι Χούθι της Υεμένης

Κατά την τέταρτη εβδομάδα, ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και του Ισραήλ εισήλθε σε φάση παρατεταμένης σύγκρουσης, με ενδείξεις ότι αναζητούνται διπλωματικές διεξόδοι, με τις ΗΠΑ να παρουσιάζουν ένα σχέδιο 15 σημείων, που το Ιράν δεν φαίνεται να αποδέχεται. Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε για πρώτη φορά επαφές με την Τεχεράνη από την έναρξη των εχθροπραξιών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης.

Στρατιωτικές εξελίξεις:

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα «αφανίσει» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, ωστόσο στη συνέχεια έδωσε διαδοχικές παρατάσεις στην προθεσμία.

Οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με την αποστολή χιλιάδων στρατιωτών, αυξάνοντας τα σενάρια για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν.

Το Ισραήλ προχώρησε σε βομβαρδισμούς βιομηχανικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα κατά ενεργειακών στόχων σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο Κατάρ, επτά άνθρωποι, μεταξύ τους τρία μέλη τουρκικού προσωπικού, σκοτώθηκαν σε πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου λόγω τεχνικής βλάβης.

Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τη γέφυρα Qasmiyeh στον Λίβανο, κρίσιμο σημείο σύνδεσης του νότου με την υπόλοιπη χώρα, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δεκάδες ισραηλινά άρματα μάχης και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις.

Πολιτικές εξελίξεις:

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «ικετεύει» για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο η Τεχεράνη διέψευσε ότι υπάρχουν απευθείας επαφές.

Οι ΗΠΑ κατέθεσαν σχέδιο 15 σημείων για εκεχειρία, το οποίο απορρίφθηκε από το Ιράν ως υπερβολικό.

Το Κατάρ ζήτησε διπλωματική λύση, τονίζοντας ότι η «ολοκληρωτική εξόντωση» δεν αποτελεί επιλογή, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υιοθέτησαν πιο σκληρή στάση, με τον υπουργό Εξωτερικών Abdullah bin Zayed να δηλώνει ότι η χώρα «δεν εκβιάζεται από τρομοκράτες».

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich ανέφερε ότι «τα νέα σύνορα του Ισραήλ πρέπει να φτάνουν έως τον ποταμό Λιτάνι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσάρτησης τμήματος του Λιβάνου και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζήτησε από τον στρατό τη διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας προς τον Νότιο Λίβανο.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν έτοιμοι να εμπλακούν στον πόλεμο, εάν η σύγκρουση επεκταθεί ή χρησιμοποιηθεί η Ερυθρά Θάλασσα για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ανθρώπινες απώλειες:

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν πλησιάζει τους 2.000, ενώ τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χώρες του Κόλπου.

Στο Ισραήλ, επιθέσεις από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ προκάλεσαν τον θάνατο 20 ανθρώπων μέσα στον πρώτο μήνα του πολέμου.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 121 παιδιά, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει τους 1.116, ενώ περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο «ανθρωπιστικής καταστροφής».

Οικονομικές επιπτώσεις:

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 112 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω φόβων για περιορισμό της προσφοράς.

Παράλληλα, οι χρηματιστηριακές αγορές στις ΗΠΑ σημείωσαν σημαντική πτώση, με βασικούς δείκτες όπως ο S&P 500 και ο NASDAQ να καταγράφουν απώλειες, εν μέσω αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος.