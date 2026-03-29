Το Ιράν λέει πως χτύπησε βάση με Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία και προετοιμάζεται για χερσαία επίθεση από τις ΗΠΑ

Το γραφείο του Νετανιάχου απαντά για την απαγόρευση εισόδου του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο

Μετά τον σάλο που έχει προκύψει για το γεγονός ότι η αστυνομία του Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο για την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων, το Γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξέδωσε σχετικά ανακοίνωση στην οποία επικαλείται λόγους ασφαλείας, ενώ τονίζει ότι «δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση».

«Τις τελευταίες ημέρες, το Iran έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα με βαλλιστικούς πυραύλους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Jerusalem. Σε μία από τις επιθέσεις, θραύσματα πυραύλου έπεσαν λίγα μέτρα από τον Ναό του Πανάγιου Τάφου.

Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην προσέρχονται για λατρεία στους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Σήμερα, λόγω ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη, Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να τελέσει τη λειτουργία το πρωί στον Ναό του Πανάγιου Τάφου. Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, παρά μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και των συνοδών του.

Ωστόσο, δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που οδηγεί στο Πάσχα για τους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας επεξεργάζονται σχέδιο ώστε να καταστεί δυνατή η τέλεση λατρευτικών τελετών από τους εκκλησιαστικούς ηγέτες στον ιερό χώρο τις επόμενες ημέρες», αναφέρει η ανακοίνωση.