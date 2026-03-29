Το Ιράν λέει πως χτύπησε βάση με Αμερικανούς στρατιώτες στην Ιορδανία και προετοιμάζεται για χερσαία επίθεση από τις ΗΠΑ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα χτυπήματα από τις αντιμαχόμενες πλευρές να είναι συνεχή και αδιάκοπα. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε αεροπορική βάση με αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία ενώ απειλεί να χτυπήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αν πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ. Ισραηλινά στρατεύματα προχωρούν προς τον ποταμό Λιτάνι στον Λίβανο. Δείτε όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στην πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Βίντεο τραβηγμένο από αεροπλάνο, κάνει τον γύρο των social media και δείχνει την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο αλουμινίου στα Εμιράτα, μετά από ιρανική επιδρομή, το Σάββατο 28.03.2026.
Το Ιράν ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον δυο από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στον κόσμο, στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν- επιβεβαίωσαν με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και drones που προκάλεσαν χθες ζημιές στα εργοστάσια των Aluminium Bahrain (ALBA) και Emirates Global Aluminium (EGA).
Μετά τον σάλο που έχει προκύψει για το γεγονός ότι η αστυνομία του Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο για την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων, το Γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξέδωσε σχετικά ανακοίνωση στην οποία επικαλείται λόγους ασφαλείας, ενώ τονίζει ότι «δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση».
«Τις τελευταίες ημέρες, το Iran έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα με βαλλιστικούς πυραύλους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Jerusalem. Σε μία από τις επιθέσεις, θραύσματα πυραύλου έπεσαν λίγα μέτρα από τον Ναό του Πανάγιου Τάφου.
Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην προσέρχονται για λατρεία στους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.
Σήμερα, λόγω ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη, Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να τελέσει τη λειτουργία το πρωί στον Ναό του Πανάγιου Τάφου. Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, παρά μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και των συνοδών του.
Ωστόσο, δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που οδηγεί στο Πάσχα για τους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας επεξεργάζονται σχέδιο ώστε να καταστεί δυνατή η τέλεση λατρευτικών τελετών από τους εκκλησιαστικούς ηγέτες στον ιερό χώρο τις επόμενες ημέρες», αναφέρει η ανακοίνωση.
Το Κατάρ έγινε στόχος επίθεσης από drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.
Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «αναχαίτισε και εξουδετέρωσε με επιτυχία όλα τα εισερχόμενα drones».
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η πυραυλική επίθεση στη βιομηχανική ζώνη Νεότ Χοβάβ προήλθε από το Ιράν, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές προκλήθηκαν είτε από «πύραυλο είτε από θραύσμα πυραύλου».
Η 146η Μεραρχία του ισραηλινού στρατού προχώρησε βαθύτερα στον δυτικό τομέα του νότιου Λιβάνου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη δημιουργία μιας νέας ζώνης ασφαλείας με στόχο την απομάκρυνση της απειλής της Χεζμπολάχ από τα σύνορα.
Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο στόχος είναι η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, η οποία θα ελέγχεται μέσω επιτήρησης και στρατιωτικής ισχύος, καθώς και με την παρουσία χερσαίων δυνάμεων σε στρατηγικά σημεία.
Τις τελευταίες ημέρες, η μεραρχία έφτασε σε καίριες θέσεις, από τις οποίες –σύμφωνα με τον στρατό– η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και το ακρωτήριο Ρας αλ-Μπαϊάντα, νότια της Τύρου, περίπου οκτώ χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων.
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πλήττουν εγκαταστάσεις διαμονής προσωπικού και στρατιωτικό εξοπλισμό στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην πόλη Αζράκ.
Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, η βάση αποτελεί «βασική επιχειρησιακή πλατφόρμα» για την εκτέλεση αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Η εγκατάσταση, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αμμάν, χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία της Ιορδανίας και φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
Η βάση έχει αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ως σημαντικό σημείο ανάπτυξης αεροπορικών μέσων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην ευρύτερη περιοχή της Λεβαντίνης.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή