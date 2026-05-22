Final Four Euroleague: Όσα συνέβησαν στο Telekom Center στα ημιτελικά της διοργάνωσης στην Αθήνα

“Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, την κα Ζαχαράκη, τον κ. Βρούτση, τον κ. Φραγκάκη και τους συνεργάτες τους για την αφοσίωση που έδειξαν και τη σκληρή δουλειά με την οποία κατάφεραν να ξαναφέρουν το Final Four στην Αθήνα, έπειτα από 19 χρόνια. Πέρασα ένα πολύ σημαντικό μέρος της καριέρας μου ως καλαθοσφαιριστής στην ελληνική πρωτεύουσα και κάθε φορά που επιστρέφω εδώ νιώθω σαν να βρίσκομαι σπίτι μου. Αγαπώ αυτή την πόλη και όλοι αισθάνονται πόσο σημαντικό είναι το μπάσκετ σε αυτό τον ιστορικό τόπο. Η Αθήνα γίνεται και πάλι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τη βοήθεια της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας που έφεραν αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στη χώρα. Εύχομαι οι φίλαθλοι να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο μπάσκετ στους ημιτελικούς και τον τελικό, και οι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την πόλη. Εύχομαι καλή τύχη κι ας κερδίσει το τρόπαιο ο καλύτερος”, ανέφερε ο άλλοτε μεγάλος άσος του Παναθηναϊκού.