Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Προσγειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι 2 τραυματίες – Το απόγευμα ο επαναπατρισμός των σορών

Το αυστηρό σχέδιο για την παραλαβή των τραυματιών από τους γιατρούς του «Παπαγεωργίου»

Με το που οι τραυματίες φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, θα οδηγηθούν αμέσως στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί και από τους Έλληνες γιατρούς η κατάσταση της υγείας τους.

Στη συνέχεια θα μείνουν τη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους.

Ο ένας από τους 2 τραυματίες αναμένεται να εισχαθεί στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.