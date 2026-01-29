Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Προσγειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι 2 τραυματίες – Το απόγευμα ο επαναπατρισμός των σορών

Βυθισμένη στη θλίψη παραμένει ολόκληρη η Ελλάδα από τον τραγικό θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία. Σήμερα (29.01.2026) ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ασφαλή αεροδιακομιδή των 2 τραυματιών αλλά και τον επαναπατρισμό των σορών των 7 νεαρών ανδρών που ξεψύχησαν στο τροχαίο δυστύχημα. Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του. Την αεροδικομιδή των τραυματιών ανέλαβε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας ενώ ο επαναπατρισμός των σορών θα γίνει με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας. Και τα 7 θύματα ήταν μεταξύ 20 και 30 χρόνων με το σημαντικότερο κοινό τους… την αγάπη για τον ΠΑΟΚ.
Για λόγους ασφαλείας, οι συγγενείς των τραυματιών δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που μετέφερε τους 2 τραυματίες. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με εμπορική πτήση
Γιατροί και νοσηλευτές τον περιμένουν στο νοσοκομείο για να του δώσουν κάθε βοήθεια. Από την στιγμή που θα ξεκινήσει το ασθενοφόρο, θα χρειαστούν 20 λεπτά για να φτάσουν στο «Παπαγεωργίου».
Τραυματιοφορείς και γιατροί κάνοντας χειρουργικές κινήσεις, παραλαμβάνουν τα φορεία με τους τραυματίες
Μέσα στα επόμενα λεπτά αναμένεται να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι 2 τραυματίες. Αναμένεται να παραληφθούν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστούν κατευθείαν στο «Παπαγεωργίου»
Λίγη ώρα πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη το αεροσκάφος με τους 2 τραυματίες, ασθενοφόρα βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έτοιμα να παραλάβουν τους 2 νεαρούς που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα.
Με το που οι τραυματίες φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, θα οδηγηθούν αμέσως στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί και από τους Έλληνες γιατρούς η κατάσταση της υγείας τους.
Στη συνέχεια θα μείνουν τη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους.
Ο ένας από τους 2 τραυματίες αναμένεται να εισχαθεί στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.
Την Παρασκευή και το Σάββατο οι κηδείες του 31χρονου Χρήστου και του αδικοχαμένου Θανάση
«Όλη η Ελλάδα πενθεί», ήταν το μήνυμα του υφυπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τους 7 νεκρούς από την τραγωδία στη Ρουμανία
ΟΙ δύο τραυματίες, ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 14:00.
Μνημόσυνο για τους 7 νεκρούς της τραγωδίας στη Ρουμανία, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Τρικάλων, υπό του Μητροπολίτη Λαγκαδά, κ. Πλάτων, και του τοπικού Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.
Όλη η Ελλάδα προσεύχετε να έχουν ένα ασφαλές ταξίδι
Καρέ - καρέ εξετάζουν οι αρχές το βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό δυστύχημα προσπαθώντας να ρίξουν φως στα αίτια που προκάλεσαν τη μοιραία σύγκρουση.
Ενός λεπτού σιγή για τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα αλλά και για τους φίλαθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, τήρησε η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.
«Η συνεδρίαση ξεκινά σε πολύ βαρύ κλίμα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, η χώρα μας, η κοινωνία μας, συγκλονίστηκαν από δύο απανωτές τραγωδίες που μας συνέτριψαν» ανέφερε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Γεωργαντάς.
«Στη Ρουμανία, ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αποψινό αγώνα στη Λυών. Ένα ταξίδι χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια.
Εκ μέρους του σώματος εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράσταση μας στους τραυματίες και τους οικείους τους. Σε τέτοιες στιγμές οφείλουμε όλοι να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό» τόνισε καλώντας τους βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.
Τραυματίες που επέζησε από τη μοιραία σύγκρουση δήλωσε πως το τιμόνι του βαν κλείδωσε με αποτέλεσμα ο οδηγός να καρφωθεί πάνω στην νταλίκα, χωρίς να μπορεί να κάνει το οτιδήποτε.
Ο δικηγόρος της εταιρείας που ενοικίασε το όχημα στους οπαδούς του βαν, τονίζει πως δεν υπήρξε τεχνική βλάβη και πως όλα τα οχήματα ενοικιάζονται αφού πρώτο γίνει έλεγχος.
Παραμένει στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους 2 τραυματίες
Φίλοι, συγγενείς και οπαδοί του ΠΑΟΚ, αφήνουν διαρκώς λουλούδια, κασκόλ και κεριά έξω από την θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, αποτίοντας φόρο τιμής στους 7 νεκρούς
Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» θα μεταφερθούν κατευθείαν οι 2 τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος
Μέχρι τις 16:00 αναμένεται να έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα οι σοροί των 7 νέων παλικαριών που χάθηκαν άδικα στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία
Παραμένει στο νοσοκομείου της Τιμισοάρα μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και να δοθεί έγκριση για την ασφαλή αεροδιακομιδή του στην Ελλάδα
Ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας βρέθηκε νωρίς το πρωί στη Ρουμανία με σκοπό να παραλάβει τους 2 τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».