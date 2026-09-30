Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο 58χρονος γιατρός «αδειάζει» την σύζυγό του – «Δεν είχα καμία σχέση εκτός από την ιατρική επείγουσα συνδρομή κάνοντας ΚΑΡΠΑ»

Ο 58χρονος γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη υποστηρίζει μέσω των συνηγόρων του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επείγουσα ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, αυτό συνέβη περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:21.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, ο γιατρός δεν είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν τον είχε εξετάσει, δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπεία και δεν του είχε προσφέρει οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία. Η πλευρά του υποστηρίζει, μάλιστα, ότι οι δύο άνδρες δεν γνωρίζονταν και δεν είχαν μιλήσει ποτέ ούτε τηλεφωνικά ούτε μέσω τρίτου προσώπου.

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Η υπεράσπιση αναφέρει ακόμη ότι την ώρα που έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο, ο 58χρονος είχε φύγει για φαγητό και παρέμεινε σε εστιατόριο για περίπου μία ώρα. Όταν επέστρεψε, λίγο πριν από τις 15:00, φέρεται να ξάπλωσε στον καναπέ του ιατρείου, ενώ στις 15:30 έφτασε δικός του ασθενής για προγραμματισμένο ραντεβού. Σύμφωνα με την πλευρά του γιατρού, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι στο ιατρείο είχε προκύψει επείγον περιστατικό.

Ο συγκεκριμένος ασθενής, όπως αναφέρεται, κατέθεσε ότι εξεταζόταν από τον 58χρονο μέχρι λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Στις 16:06 φέρεται να έλαβε μήνυμα άυλης συνταγογράφησης για γαστροσκόπηση, ενώ λίγο αργότερα ο γιατρός κλήθηκε να πάει στο εξεταστήριο της συζύγου του για να βοηθήσει. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι περίπου έξι λεπτά αργότερα έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ και ότι, όταν οι διασώστες έφτασαν στις 16:26, βρήκαν τον 58χρονο να κάνει ΚΑΡΠΑ.

Τέλος, οι συνήγοροί του αναφέρουν ότι τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται, κατά τους ίδιους, από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό, ενώ αναμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο 58χρονος έχει σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, διαθέτει διδακτορικό και ειδικότητα Παθολογίας και ασκεί το επάγγελμα επί 33 χρόνια, έχοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, λευκό πειθαρχικό μητρώο.

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Η ανακοίνωση

«Μέχρι σήμερα ο εντολέας μας ιατρός αναμένει σιωπηλά με σεβασμό την συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις.

Από τις ανακριτικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα έχει αποδειχθεί ότι ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21) το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ.

Αυτή είναι η μόνη διασύνδεση του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό. Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων, και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ.

Άλλωστε, την ώρα άφιξης του εκλιπόντος φεύγει αποδεδειγμένα για φαγητό γεγονός που αποδεικνύει ότι ουδόλως σχετίζεται με το ραντεβού του ή την θεραπεία του καθώς δεν μένει ούτε για να τον δει ούτε καν για να συνομιλήσουν κοινωνικά άλλωστε ούτε τηλεφωνικά δεν έχουν μιλήσει ποτέ ούτε με τον ίδιο ούτε μέσω τρίτου.

Επί μία ώρα περίπου λείπει στο εστιατόριο όντας ανυποψίαστος για οτιδήποτε ανησυχητικό γεγονός που θα επιβεβαιώσει και αυτόπτης ως αιτηθήκαμε. Στην επιστροφή του στο ιατρείο λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο) γεγονός που αποδεικνύεται επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος. Ο ασθενής του καταφτάνει 15.30 και τον ευρίσκει στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω και το ιατρείο σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας χωρίς τίποτα το «επείγον» να υφίσταται στον χώρο.

Ο ασθενής του καταθέτει ότι μέχρι περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) εξεταζόταν από τον ιατρό, μάλιστα 16.06 λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από άυλη συνταγογράφηση που ενεργεί ο ιατρός για γαστροσκόπηση με βέβαια ημέρα και ώρα.

Περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) και ενώ του συνταγογραφούσε δεύτερη εξέταση καρδιολογικής φύσεως καλείται προς συνδρομή προς το εξεταστήριο της συζύγου του και περί τα 6 λεπτά μετά ο ασθενής ακούει την κλήση του ΕΚΑΒ. Φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής καταθέτει ότι βλέπει το ΕΚΑΒ να μπαίνει (καταγραφή ώρας άφιξης ΕΚΑΒ 16.26).

Αυτά είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά από το σύνολο των πολλών αυτοπτών μαρτύρων και το βιντεοληπτικό υλικό (αναφορικά με την απουσία του στο εστιατόριο). Τέλος, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει σκιαγραφηθεί μία εικόνα εγκληματική για τον ιατρό … οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο – μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο.

Με την ιδιότητα των πληρεξουσίων δικηγόρων

Για τον ιατρό

Αθήνα 29/9/2026

Νίκος Τ. Αγαπηνός Τέλλος Ν. Αγαπηνός»

«Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα αποκαλύψει ποιοι τον πίεζαν να κάνει την πλασμαφαίρεση», λέει ο δικηγόρος της γιατρού

Από την πλευρά της, η 56χρονη γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη επιμένει ότι όσα ανέφερε στην απολογία της ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο νέος συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, υποστηρίζει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και ότι πρέπει να διερευνηθεί ποιος φέρεται να πίεζε τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της νομιμότητας και της δυνατότητας χρήσης των μηχανημάτων στο ιατρείο της Καρνεάδου, υποστηρίζοντας ότι η 56χρονη διέθετε νόμιμη άδεια ιατρείου. Όπως τονίζει, η πλήρης εικόνα της υπόθεσης θα αποσαφηνιστεί μέσα από τις καταθέσεις, τα στοιχεία των κινητών τηλεφώνων και την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας.

Ο δικηγόρος άφησε αιχμές για το χρονικό όριο της άρσης των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που ξεκινά από τον Ιούλιο, τονίζοντας και πάλι ότι μέσα από αυτό θα αποκαλυφθεί το ποιος ήταν εκείνος που πίεζε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση.

Λίγο αργότερα ο δικηγόρος έδωσε την είδηση ότι θα ζητήσει την άρση απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή αλλά και για άλλα πρόσωπα από τον Ιούλιο, ενώ σχετικά με τη φωτογραφία που φέρεται να έλαβε ο υπνοθεραπευτής από την 56χρονη και στην οποία απεικονιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρει: «Έχει αποδοθεί εντελώς διαφορετικά για ποιον λόγο έχει σταλεί η φωτογραφία αυτή. Άκουσα την εξήγηση που μου έδωσε η εντολέας μου και μάλιστα λέει η ίδια ότι το γράφει στην απολογία της, οπότε ας περιμένουμε λίγες μέρες να το δούμε».

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, που παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, διαμηνύουν μέσω των συνηγόρων τους ότι έχουν πει την αλήθεια για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, όμως, οι νέες μαρτυρίες των εργαζομένων εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας και φωτίζουν όσα φέρεται να συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακιστέου γιατρού, Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, γνωστοποίησαν την Δευτέρα (28.09.2026) ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στο πρόσωπο του εντολέα τους, ο οποίος επίσης κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έτσι την υπεράσπιση της συζύγου του ανέλαβε ο Νίκος Αλεξανδρής.

«Μου είπε η 56χρονη γιατρός τι να καταθέσω»

Το Live News παρουσίασε όσα κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και η γραμματέας. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι την πρώτη ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή τους δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για το τι θα έπρεπε να πουν στις Αρχές.

«Στην κατάθεσή μου στην Αστυνομία, μου είπε η 56χρονη γιατρός τι να καταθέσω. Μου τηλεφώνησε όταν ήταν ήδη στο τμήμα και πριν ακόμη πάω εγώ για να καταθέσω. Μου είπε να πω πως ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο γύρω στις 15:00 μ.μ με 15:30 μ.μ και μου είπε επίσης ότι δεν είπε κάτι για τις άλλες συναδέλφους, ότι δηλαδή ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος, και να μην αναφέρω τίποτα για την υδροθεραπεία που έγινε την προηγούμενη του θανάτου», κατέθεσε η 56χρονη νοσηλεύτρια.