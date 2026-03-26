«Δεν ξέρω αν θέλουμε τώρα συμφωνία» λέει ο Τραμπ – Για μη ρεαλιστική πρόταση μιλάει η Τεχεράνη – Ηχούν συνεχώς σειρήνες στο Τελ Αβίβ

27η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί για ακόμα μια φορά το ΝΑΤΟ ότι δεν κάνει τίποτα και να τονίζει ότι τα βρετανικά πλοία είναι «σαν παιχνίδια» σε σύγκριση με τα αμερικανικά. Το Ιράν «ανέφερε στις ΗΠΑ ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για 11 ατομικές βόμβες». «Θα έπρεπε να ικετεύουν» για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ που υιοθετεί και πάλι σκληρή στάση. Την ίδια ώρα, το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί Χαργκ, υπό τον φόβο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις, χωρίς να πλήξουν ενεργειακές υποδομές. Δείτε όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή την Τετάρτη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αβέβαιος σχετικά με το αν θα τηρήσει την προθεσμία που είχε θέσει προς το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
«Δεν ξέρω ακόμη. Δεν ξέρω. Ο κύριος Γουίτκοφ, ο Τζέι Ντι και ο Τζάρεντ θα μου πουν αν θεωρούν ότι οι συνομιλίες προχωρούν καλά, και αν δεν προχωρούν, ίσως όχι», δήλωσε, αναφερόμενος στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις.
Η αρχική προθεσμία είχε λήξει την προηγούμενη Δευτέρα, αλλά ο Τραμπ είχε δώσει παράταση έως την Παρασκευή για να συνεχιστούν οι διπλωματικές επαφές. Παραμονή της νέας διορίας, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο χρόνου για συμφωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πολύ χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει μια ημέρα στον “χρόνο Τραμπ”; Μια ημέρα – ξέρετε τι είναι; Είναι μια αιωνιότητα», υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη και ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι ευέλικτο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με ειρωνικό τόνο τον Αλί Χαμενεΐ, λέγοντας: «Έπρεπε να σταματήσουμε αυτόν τον μανιακό, που δεν είναι πια ανάμεσά μας — τον ανώτατο ηγέτη.
Δεν ήταν και τόσο ανώτατος. Δεν είναι πια ανάμεσά μας· είναι πολύ λυπηρό».
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες επικρίσεις κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο.
Αναφερόμενος στον Στάρμερ, υποστήριξε ότι «δεν ήταν εκεί» όταν, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη «κερδίσει», προσθέτοντας πως η πρόταση για αποστολή βρετανικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ ήρθε εκ των υστέρων και δεν ήταν πλέον αναγκαία.
Παρά την κριτική, ο Τραμπ σημείωσε ότι αυτή δεν θα επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στον Βασιλιά Κάρολο, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο» και «κύριο».
Σχολιάζοντας, τέλος, δηλώσεις του Μερτς ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ», ο Τραμπ χαρακτήρισε τη θέση αυτή «πολύ ακατάλληλη».
«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την απειλή που το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν αντιπροσωπεύει για τους συμμάχους. Αυτό που κάνουν σήμερα οι ΗΠΑ είναι να μειώνουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητές του», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης του ΝΑΤΟ για το 2025. Ο κ. Ρούτε αναφέρθηκε στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων, κάνοντας λόγο για την επίθεση στη βρετανο-αμερικανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Όπως είπε, «το λογικό συμπέρασμα είναι ότι το Ιράν διαθέτει πλέον όλο και πιο επικίνδυνες δυνατότητες για τους συμμάχους. Το θετικό είναι ότι το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά στο πλευρό των συμμάχων»
Ο Μαρκ Ρούτε, από την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είχε πάντα «σαφή θέση απέναντι στο Ιράν», τονίζοντας ότι η κατοχή πυρηνικής ή πυραυλικής ικανότητας από μέρους του αποτελεί απειλή όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την Ευρώπη. «Το Ιράν αποτελεί πηγή χάους για την περιοχή και τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια», είπε, προσθέτοντας πως αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ είναι να αποδυναμώνουν αυτή την ικανότητα.
Αναφορικά, με τις διαφορετικές φωνές που εκφράζονται από τα μέλη της Συμμαχίας, ο ίδιος τόνισε ότι «δεν υπάρχει ομοφωνία στη Συμμαχία. Πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Είναι μια συμμαχία δημοκρατιών. Όμως, όσον αφορά τη μη αποδοχή της κατοχής πυρηνικής και πυραυλικής ικανότητας από το Ιράν, όλοι συμφωνούμε» τόνισε.
Για τις σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. «Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα συνεργάζονται στενά. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους προμηθευτές βασικού εξοπλισμού που χρειάζεται η Ρωσία για να συνεχίσει και να ενισχύσει τις ενέργειές της στο πλαίσιο του αδικαιολόγητου πολέμου που έχει εξαπολύσει κατά της Ουκρανίας».
Ο κ. Ρούτε ρωτήθηκε και για την ενόχληση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την καθυστέρηση της ανταπόκρισης των Ευρωπαίων στην έκκλησή του για τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως «υπάρχει κάποια απογοήτευση απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι χρειάστηκαν χρόνο για να ανταποκριθούν στο αίτημά του όσον αφορά το ζήτημα της διασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης στις θαλάσσιες οδούς». Παράλληλα, απάντησε και στο επιχείρημα των Ευρωπαίων ότι δεν ενημερώθηκαν από τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ ήθελαν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει διαρροή πληροφοριών. Επιπλέον, τόνισε ότι πλέον περισσότερες από 30 χώρες έχουν δεσμευτεί να συγκεντρωθούν, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα και να διασφαλίσουν ότι οι θαλάσσιες οδοί θα παραμείνουν ανοιχτές.
Ο κ. Ρούτε αναφέρθηκε στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία λέγοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ και η κατάρριψη αυτών των τριών πυραύλων αποτελεί σαφή απόδειξη αυτού».
Αναφερόμενος στον αμυντικό εξοπλισμό, δήλωσε ότι «βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο κόσμος μας αλλάζει συνεχώς και προσαρμοζόμαστε ώστε να παραμείνουμε προετοιμασμένοι». Όπως είπε, «η εικόνα των απειλών για το 2025 καθιστά σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα».
Σε επίμονες ερωτήσεις για την κριτική που δέχθηκε το ΝΑΤΟ από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Ρούτε απάντησε διπλωματικά, εστιάζοντας στη συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών της Συμμαχίας, καθώς και στη συμβολή του στις συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν πιστεύω ότι με την παρούσα αμερικανική διοίκηση, το σύνολο του ΝΑΤΟ θα είχε φτάσει το 2% μέχρι το τέλος του 2025».
«Τέλος, θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό ο νέος Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει ξανά τον διάλογο με τη Ρωσία, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί τελικά μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία», συμπλήρωσε.
Η ανάληψη του ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου είναι μια «επιλογή» που έχει στη διάθεσή του, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Αυτό είναι μια επιλογή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε για αυτή την πιθανότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει «ένα είδος κοινοπραξίας» για την εκμετάλλευση αργού πετρελαίου.
Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν είχε σήμερα μια συνάντηση, μέσω βιντεοδιάσκεψης, με εκπροσώπους 35 χωρών, από όλες τις ηπείρους, με αντικείμενο την εξεύρεση τρόπων για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Χορμούζ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.
Το υπουργείο δεν αποκάλυψε ποιες χώρες συμμετείχαν σε αυτήν τη βιντεοδιάσκεψη.
Η πρωτοβουλία αυτή δεν σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή και είναι «αυστηρά αμυντική», πρόσθεσε το υπουργείο. «Ο στόχος είναι να οργανωθεί η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Χορμούζ αφού παύσουν οι εχθροπραξίες», τόνισε.
Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες ότι Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν αυτή την εβδομάδα σε μια συνάντηση, με τη συμμετοχή περίπου 30 χωρών, με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυάται την ασφάλεια του Χορμούζ.
Η Πολωνία θα μειώσει φόρους στα καύσιμα, θα θέσει ανώτατο όριο στην τιμή στην αντλία και μπορεί να επιβάλει φόρο υπερκερδών στις εταιρίες ενέργειας, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, μέτρα που αναμένεται να καλωσορίσουν οι οδηγοί τα οποία όμως οδήγησαν στην πτώση των μετοχών του κρατικής ιδιοκτησίας διυλιστηρίου Orlen.
Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη σπεύδουν να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στα κόστη των καυσίμων, με χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία να κινούνται ήδη προς την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές.
Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα θα μειωθεί στο 8% από 23%, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στο ελάχιστο της ΕΕ -- 29 γρόσια (υποδιαίρεση του εθνικού νομίσματος ζλότι) για τη βενζίνη και 28 γρόσια για το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).
Πρόσθεσε πως η Πολωνία εργάζεται για την επιβολή φόρου υπερκερδών στις πετρελαϊκές εταιρίες.
Οι μετοχές του Orlen σημείωναν πτώση 6% στις 15:27 ώρα Ελλάδας.
"Ακόμη και πριν από τις διακοπές (του Πάσχα), θα πρέπει να δούμε τις τιμές να πέφτουν περίπου κατά 1,2 ζλότι το λίτρο για όλα τα καύσιμα", είπε ο Τουσκ.
"Θέλουμε αυτή τη μείωση για να έχουμε έναν πραγματικό αντίκτυπο στις τιμές, όχι για να γεμίσουμε τις τσέπες όσων εμπλέκονται στο εμπόριο καυσίμων", πρόσθεσε."Για την περίοδο εφαρμογής αυτών των μειώσεων στον ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα εισαγάγουμε μια ανώτατη τιμή λιανικής για τα καύσιμα".
Ο Τουσκ είπε ότι η Πολωνία θα ενεργήσει αν χρειαστεί έτσι ώστε ξένοι οδηγοί να μην εκμεταλλευθούν τις μειώσεις των τιμών και ότι θα μελετήσει το σύστημα της Σλοβακίας με βάση το οποίο τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας πληρώνουν περισσότερα από τα αυτοκίνητα με σλοβακικές πινακίδες στα βενζινάδικα.
"Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία εφόσον χρειαστεί", είπε. "Θα τα παρακολουθήσουμε αυτές τις λίγες ημέρες για να δούμε αν η κλίμακα απαιτεί τέτοιες ενέργειες".
Φόροι και εισφορές, του ΦΠΑ και του ειδικού φόροι κατανάλωσης περιλαμβανομένων, ισοδυναμούν με περισσότερο από το 40% των τιμών στην αντλία.
Ενώ το Orlen λέει ότι έχει μειώσει το περιθώριο κέρδους "σχεδόν στο μηδέν", οι τιμές χονδρικής του ντίζελ έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη εξαπέλυσε πλήγματα στις χώρες του Κόλπου.
Τα αυξημένα κόστη καυσίμων έχουν γίνει αφορμή για διένεξη για την εθνικιστική αντιπολίτευση, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενήργησε πολύ αργά και υποδεικνύει ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει μέτρα αρωγής.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Λιβάνου, Τάρεκ Μίτρι, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών στη χώρα, προειδοποιώντας ότι η ένταση και η έκταση των επιθέσεων ενδέχεται να μετατρέψουν τμήματα του Λιβάνου «σε μια νέα Γάζα».
Ο Μίτρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος, επισημαίνοντας ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημόσια παρόμοιες προθέσεις. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Bezalel Smotrich, ο οποίος —όπως είπε— έχει δηλώσει ότι το νότιο Λίβανο θα μπορούσε να μετατραπεί σε «Χαν Γιουνίς», περιοχή στη νότια Γάζα.
Όπως τόνισε, η λιβανέζικη κυβέρνηση καταγράφει αυτό που θεωρεί συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ισραηλινές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε διασώστες και προσωπικό πρώτης ανάγκης. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου», δήλωσε, κάνοντας λόγο για παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 42 διασώστες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης. Ο Μίτρι υποστήριξε επίσης ότι το Ισραήλ δεν διαχωρίζει επαρκώς μεταξύ αμάχων και μαχητών και ότι η αντίδρασή του είναι δυσανάλογη.
Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη απογοήτευση της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι εκπροσωπεί την πλειονότητα των Λιβανέζων που δεν επιθυμούσαν τον πόλεμο, αλλά βρίσκονται πλέον εγκλωβισμένοι ανάμεσα στις ενέργειες της Χεζμπολάχ —που συνδέεται με την Τεχεράνη— και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους και περισσότερους από χίλιους νεκρούς, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 121 παιδιά.
Κλείνοντας, απηύθυνε επείγουσα έκκληση για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, προειδοποιώντας να μην επιτραπεί στον Λίβανο να εξελιχθεί σε μια νέα Γάζα.
Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα δεξαμενόπλοιων εν είδει «δώρου» από το Ορμούζ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα μυστηριώδες «πολύ μεγάλο δώρο» από το Ιράν την Τρίτη. Σήμερα αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη υποσχέθηκε ότι θα επέτρεπε τη διέλευση «οκτώ μεγάλων δεξαμενόπλοιων» με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ αλλά τελικά άφησε να περάσουν δέκα.
Ορισμένα από αυτά φέρουν σημαία Πακιστάν, πρόσθεσε, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο. Όπως είπε, η χειρονομία αυτή δείχνει ότι η Ουάσινγκτον «διαπραγματεύεται με τους σωστούς ανθρώπους» στο Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν θα έπρεπε να μπορεί να χρεώνει «διόδια» για τη διέλευση από το Ορμούζ αλλά «το κάνει».
Ο Τραμπ είπε ότι μία από τις επιλογές είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα μιλήσει άλλο για το θέμα αυτό.
