«Δεν ξέρω αν θέλουμε τώρα συμφωνία» λέει ο Τραμπ – Για μη ρεαλιστική πρόταση μιλάει η Τεχεράνη – Ηχούν συνεχώς σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την απειλή από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την απειλή που το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν αντιπροσωπεύει για τους συμμάχους. Αυτό που κάνουν σήμερα οι ΗΠΑ είναι να μειώνουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητές του», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης του ΝΑΤΟ για το 2025. Ο κ. Ρούτε αναφέρθηκε στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων, κάνοντας λόγο για την επίθεση στη βρετανο-αμερικανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Όπως είπε, «το λογικό συμπέρασμα είναι ότι το Ιράν διαθέτει πλέον όλο και πιο επικίνδυνες δυνατότητες για τους συμμάχους. Το θετικό είναι ότι το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά στο πλευρό των συμμάχων»

Ο Μαρκ Ρούτε, από την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είχε πάντα «σαφή θέση απέναντι στο Ιράν», τονίζοντας ότι η κατοχή πυρηνικής ή πυραυλικής ικανότητας από μέρους του αποτελεί απειλή όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την Ευρώπη. «Το Ιράν αποτελεί πηγή χάους για την περιοχή και τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια», είπε, προσθέτοντας πως αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ είναι να αποδυναμώνουν αυτή την ικανότητα.

Αναφορικά, με τις διαφορετικές φωνές που εκφράζονται από τα μέλη της Συμμαχίας, ο ίδιος τόνισε ότι «δεν υπάρχει ομοφωνία στη Συμμαχία. Πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Είναι μια συμμαχία δημοκρατιών. Όμως, όσον αφορά τη μη αποδοχή της κατοχής πυρηνικής και πυραυλικής ικανότητας από το Ιράν, όλοι συμφωνούμε» τόνισε.

Για τις σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. «Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα συνεργάζονται στενά. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους προμηθευτές βασικού εξοπλισμού που χρειάζεται η Ρωσία για να συνεχίσει και να ενισχύσει τις ενέργειές της στο πλαίσιο του αδικαιολόγητου πολέμου που έχει εξαπολύσει κατά της Ουκρανίας».

Ο κ. Ρούτε ρωτήθηκε και για την ενόχληση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την καθυστέρηση της ανταπόκρισης των Ευρωπαίων στην έκκλησή του για τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως «υπάρχει κάποια απογοήτευση απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι χρειάστηκαν χρόνο για να ανταποκριθούν στο αίτημά του όσον αφορά το ζήτημα της διασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης στις θαλάσσιες οδούς». Παράλληλα, απάντησε και στο επιχείρημα των Ευρωπαίων ότι δεν ενημερώθηκαν από τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ ήθελαν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει διαρροή πληροφοριών. Επιπλέον, τόνισε ότι πλέον περισσότερες από 30 χώρες έχουν δεσμευτεί να συγκεντρωθούν, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα και να διασφαλίσουν ότι οι θαλάσσιες οδοί θα παραμείνουν ανοιχτές.

Ο κ. Ρούτε αναφέρθηκε στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία λέγοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ και η κατάρριψη αυτών των τριών πυραύλων αποτελεί σαφή απόδειξη αυτού».

Αναφερόμενος στον αμυντικό εξοπλισμό, δήλωσε ότι «βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο κόσμος μας αλλάζει συνεχώς και προσαρμοζόμαστε ώστε να παραμείνουμε προετοιμασμένοι». Όπως είπε, «η εικόνα των απειλών για το 2025 καθιστά σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα».

Σε επίμονες ερωτήσεις για την κριτική που δέχθηκε το ΝΑΤΟ από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Ρούτε απάντησε διπλωματικά, εστιάζοντας στη συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών της Συμμαχίας, καθώς και στη συμβολή του στις συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν πιστεύω ότι με την παρούσα αμερικανική διοίκηση, το σύνολο του ΝΑΤΟ θα είχε φτάσει το 2% μέχρι το τέλος του 2025».

«Τέλος, θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό ο νέος Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει ξανά τον διάλογο με τη Ρωσία, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί τελικά μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία», συμπλήρωσε.