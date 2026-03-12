Μέση Ανατολή: Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό – Με αντίποινα απειλεί η Χαζμπολάχ – Live όλες οι εξελίξεις

Ισπανία: Η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει την αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων

Ο υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο ανακοίνωσε σήμερα πως προετοιμάζει ένα σύνολο δημοσιονομικών μέτρων που θα στοχεύει στο να περιορίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, σε μία από τις δυναμικότερες οικονομίες της Ευρώπης.

Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου προκαλούν φόβους για εκτόξευση των τιμών σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως λόγω της αύξησης του κόστους των υδρογονανθράκων έπειτα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου και αερίου από τις χώρες του Κόλπου.

Στην Ισπανία, οι τιμές των καυσίμων στην αντλία έχουν ήδη αυξηθεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, με την αύξηση να ξεπερνά το 25% για το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Σήμερα, ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο δήλωσε πως η απάντηση της κυβέρνησης για την προστασία της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού θα δοθεί «κυρίως με τη μορφή δημοσιονομικών μέτρων», υπό το πρότυπο εκείνων που εφαρμόστηκαν το 2022 για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη συναίνεση αναφορικά με τον θετικό αντίκτυπο της συγκράτησης των τιμών (…) που (αυτά τα μέτρα) είχαν», σημείωσε ύστερα από μια συνάντηση με εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων και εργοδοτών.

Ο υπουργός διευκρίνισε πως μια «ειδική» βοήθεια θα δοθεί στους τομείς της γεωργίας και των μεταφορών, που έχουν ήδη πληγεί σκληρά από την εκτόξευση των τιμών στην αντλία στην Ισπανία.

«Η προτεραιότητα είναι να επικεντρωθούμε στην οριστικοποίηση του κειμένου όσο το δυνατόν συντομότερα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να είναι έτοιμο για έγκριση», συνέχισε ο ίδιος.

Ο Κάρλος Κουέρπο θέλησε, εντούτοις, να στείλεi ένα «καθησυχαστικό μήνυμα», εκτιμώντας πως η χώρα «απέχει ακόμη πολύ από την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί το 2022», όταν ο πληθωρισμός είχε υπερβεί το 10% στην Ισπανία.

Ο υπουργός απέδωσε την ανθεκτικότητα της Ισπανίας στη «διαφοροποίηση» του ενεργειακού της εφοδιασμού, ιδίως στο «αποφασιστικό της στοίχημα» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 56% του εθνικού ενεργειακού μείγματός της, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία.

Οι εισαγωγές πετρελαίου προέρχονται κυρίως από την Αμερική και την Αφρική, μακριά από τη Μέση Ανατολή που πλήττεται από τον πόλεμο και τα προβλήματα στις μεταφορές.