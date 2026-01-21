Κακοκαιρία: Βροχές, μποφόρ και χιόνια σαρώνουν ολόκληρη τη χώρα – Live όλες οι εξελίξεις

Σε Red Code το βόρειο Αιγαίο - Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Συνεδρίασε ξανά σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αποφασίζοντας να θέσει σε Red Code το βόρειο Αιγαίο.

Στην συνεδρίαση που συμμετείχε και ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, διαπιστώθηκε πως η κακοκαιρία θέτει σε συναγερμό σήμερα την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά τα χιόνια, αναμένεται να πέσουν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνά και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).