Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται και σήμερα Τετάρτη (21.1.26) με ισχυρές βροχές, έντονη χιονόπτωση και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης και προειδοποιεί πως τα φαινόμενα, με βροχές, χιονοπτώσεις και ανέμους μέχρι 9 μποφόρ, θα είναι επικίνδυνα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη. Μηνύματα 112 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.
Κακοκαιρία: Βροχές, μποφόρ και χιόνια σαρώνουν ολόκληρη τη χώρα – Live όλες οι εξελίξεις
Συνεδρίασε ξανά σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αποφασίζοντας να θέσει σε Red Code το βόρειο Αιγαίο.
Στην συνεδρίαση που συμμετείχε και ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, διαπιστώθηκε πως η κακοκαιρία θέτει σε συναγερμό σήμερα την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.
Όσον αφορά τα χιόνια, αναμένεται να πέσουν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνά και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).
Η ΕΜΥ προβλέπει μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης:
1. ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο.
2. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο
3. κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους
Με ομπρέλες, αδιάβροχα και γαλότσες κινούνται οι πεζοί στο κέντρο της Αθήνας
Το σκληρό της πρόσωπο δείχνει η κακοκαιρία στη Ναυπακτία. Ισχυροί άνεμοι και βροχές κατάφεραν να βυθίσουν βάρκες που ήταν δεμένες στο λιμάνι.
Προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα καθώς εξαιτίας των ανέμων, ξεκόλλησαν κεραίες που βρίσκονταν σε ταράτσα πολυκατοικίας.
Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός
Κλιμάκια του δήμου έχουν σπεύσει στο ρέμα της Πικροδάφνης, στο οποίο είχε σημειωθεί καθίζηση πριν από λίγες ημέρες, κατά την επέλαση της προηγούμενης κακοκαιρίας.
Οι βροχές είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν τρύπα 5 μέτρων στο ρέμα και δίπλα από τις πολυκατικίες με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση. Ενόψει της νέας κακοκαιρίας, οι αρχές προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση ώστε να μην υποχωρήσει περισσότερο το έδαφος.
Στο έλεος των ενισχυμένων ανέμων η Κρήτη. Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες στην Ιεράπετρα.
Στην ακύρωση δρομολογίων τρένων προχώρησε η Hellenic Train, ενημερώνοντας το κοινό για τι γραμμές που θα επηρεαστούν.
Σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει πως λόγω πτώσης δέντρων, ακυρώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας - Καμίνια - Άγιος Ανδρέας.
Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν από λεωφορεία της εταιρείας.
Ακυρώσεις δρομολογίων και στην γραμμή Καλάβρυτα – Διακοπτό – Καλάβρυτα, λόγω της κακοκαιρίας.
Άνοιξε προσωρινά η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου για τα φορτηγά που δεν έχουν φορτίο.
Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα στην Ορεινή Ναυπακτία με τους εργαζομένους της Περιφέρειας να δίνουν σκληρή μάχη για να παραμείνουν οι δρόμοι ανοικτοί.
Πυροσβεστικές δυνάμεις και κλιμάκια των δήμων βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε να σπεύσουν στην περίπτωση που προκληθούν ζημιές και πλημμύρες
Καλησπέρα σας από το newsit με συνεχή ενημέρωση για την κακοκαιρία που πλήττει με σφοδρότητα ολόκληρη τη χώρα και σύμφωνα με την ΕΜΥ θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.
