Κακοκαιρία: Βροχές, μποφόρ και χιόνια σαρώνουν ολόκληρη τη χώρα – Live όλες οι εξελίξεις

Τα φαινόμενα θα είναι επικίνδυνα σε Πελοπόννησο, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 «Περιορίστε τις μετακινήσεις»
Γυναίκα στη χιονισμένη Κοζάνη
Γυναίκα στη χιονισμένη Κοζάνη / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται και σήμερα Τετάρτη (21.1.26) με ισχυρές βροχές, έντονη χιονόπτωση και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης και προειδοποιεί πως τα φαινόμενα, με βροχές, χιονοπτώσεις και ανέμους μέχρι 9 μποφόρ, θα είναι επικίνδυνα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη. Μηνύματα 112 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

13:32 | 21.01.2026
Σε Red Code το βόρειο Αιγαίο - Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Συνεδρίασε ξανά σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αποφασίζοντας να θέσει σε Red Code το βόρειο Αιγαίο.

Στην συνεδρίαση που συμμετείχε και ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, διαπιστώθηκε πως η κακοκαιρία θέτει σε συναγερμό σήμερα την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Όσον αφορά τα χιόνια, αναμένεται να πέσουν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνά και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

12:43 | 21.01.2026
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Η ΕΜΥ προβλέπει μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης:

1. ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο.

2. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο

3. κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

 

14:01 | 21.01.2026
Βροχή
Θοδωρής Κολυδάς για την κακοκαιρία: «Κενό στο σύστημα πρόβλεψης για την Αττική» – Αυξάνεται ο κίνδυνος από την έλλειψη δεδομένων
...
13:35 | 21.01.2026
Ισχυρή χιονόπτωση στα Τζουμέρκα
13:27 | 21.01.2026
Ισχυρές βροχές χτυπούν το κέντρο της Αθήνας

Με ομπρέλες, αδιάβροχα και γαλότσες κινούνται οι πεζοί στο κέντρο της Αθήνας

13:17 | 21.01.2026
Βροχή
Η κακοκαιρία βάζει σε Red Code το βόρειο Αιγαίο: Νέες οδηγίες από την Πολιτική Προστασία
Συνεδρίαση η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία που πλήττει την χώρα τις τελευταίες ώρες
13:15 | 21.01.2026
Βούλιαξαν βάρκες στο Κρυονέρι Ναυπακτίας

Το σκληρό της πρόσωπο δείχνει η κακοκαιρία στη Ναυπακτία. Ισχυροί άνεμοι και βροχές κατάφεραν να βυθίσουν βάρκες που ήταν δεμένες στο λιμάνι.

13:11 | 21.01.2026
Οι άνεμοι ξερίζωσαν κεραίες από τις ταράτσα πολυκατοικίας στην Κέρκυρα

Προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα καθώς εξαιτίας των ανέμων, ξεκόλλησαν κεραίες που βρίσκονταν σε ταράτσα πολυκατοικίας.

Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός

13:04 | 21.01.2026
Φόβοι για καταστροφές στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Κλιμάκια του δήμου έχουν σπεύσει στο ρέμα της Πικροδάφνης, στο οποίο είχε σημειωθεί καθίζηση πριν από λίγες ημέρες, κατά την επέλαση της προηγούμενης κακοκαιρίας.

Οι βροχές είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν τρύπα 5 μέτρων στο ρέμα και δίπλα από τις πολυκατικίες με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση. Ενόψει της νέας κακοκαιρίας, οι αρχές προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση ώστε να μην υποχωρήσει περισσότερο το έδαφος.

13:02 | 21.01.2026
Τεράστιες καταστροφές από τους ανέμους στην Κρήτη

Στο έλεος των ενισχυμένων ανέμων η Κρήτη. Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε θερμοκήπια και καλλιέργειες στην Ιεράπετρα.

13:01 | 21.01.2026
Ολόλευκο τοπίο και στο Καρπενήσι
13:00 | 21.01.2026
Στα λευκά ξύπνησε η Νάουσα Ημαθίας
12:53 | 21.01.2026
Ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων στις γραμμές Άγιος Ανδρεάς – Ρίο και Καλάβρυτα - Διακοπτό

Στην ακύρωση δρομολογίων τρένων προχώρησε η Hellenic Train, ενημερώνοντας το κοινό για τι γραμμές που θα επηρεαστούν.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει πως λόγω πτώσης δέντρων, ακυρώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας - Καμίνια - Άγιος Ανδρέας.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν από λεωφορεία της εταιρείας.

Ακυρώσεις δρομολογίων και στην γραμμή Καλάβρυτα – Διακοπτό – Καλάβρυτα, λόγω της κακοκαιρίας.

12:53 | 21.01.2026
Η κακοκαιρία χτυπά και την Πάτρα

Άνοιξε προσωρινά η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου για τα φορτηγά που δεν έχουν φορτίο.

12:49 | 21.01.2026
Μάχη για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι στην ορεινή Ναυπακτία

Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα στην Ορεινή Ναυπακτία με τους εργαζομένους της Περιφέρειας να δίνουν σκληρή μάχη για να παραμείνουν οι δρόμοι ανοικτοί.

12:43 | 21.01.2026
Μέχρι τις 14:00 οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική
12:40 | 21.01.2026
Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Πυροσβεστικές δυνάμεις και κλιμάκια των δήμων βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε να σπεύσουν στην περίπτωση που προκληθούν ζημιές και πλημμύρες

12:38 | 21.01.2026
Εκτεταμένες ζημιές στη Γαύδο από την κακοκαιρία
Ιστιοπλοϊκό παρασύρεται στη Γαύδο
Γαύδος: Μανιασμένα κύματα βγάζουν στη στεριά ιστιοπλοϊκό – Βυθίστηκαν βάρκες, παρασύρθηκε αυτοκίνητο στη θάλασσα
Βάρκα σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια που μένουν οι μετανάστες
12:37 | 21.01.2026
Ξεκίνησε να φουσκώνει ο Κηφισός
12:35 | 21.01.2026
Βροχή
Καιρός – Τσατραφύλλιας: «Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30 – 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»
«Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής  το επόμενο εξάωρο στην Αττική», αναφέρει ο Τσατραφύλλιας
12:33 | 21.01.2026
Χιόνια
Πού χιονίζει τώρα: Δείτε live εικόνα από όλη την Ελλάδα – Ο χάρτης της κακοκαιρίας
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ το οποίο προβλέπει βροχές, καταιγίδες και χιόνια τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης
12:32 | 21.01.2026
Πυκνά χιόνια καλύπτουν πολλές περιοχές της Ελλάδας
12:32 | 21.01.2026
Ιλισός
Κακοκαιρία στην Αττική: Φούσκωσε ο Ιλισσός από τη συνεχόμενη βροχή – Δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μετέβη στον Ιλισσό για να δει τη στάθμη του και να αξιολογήσει την κατάσταση
12:32 | 21.01.2026
Κλειστά τα σχολεία σε όλη την Αττική λόγω των φαινομένων
12:31 | 21.01.2026
Βροχές
Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Εύβοια και Βοιωτία για περιορισμό των μετακινήσεων
Ακραία φαινόμενα θα πλήττουν την περιοχή μέχρι την Πέμπτη
12:28 | 21.01.2026
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες χτυπούν το κέντρο της Αθήνας
Στιγμιότυπο από το κέντρο της Αθήνας κατά την διάρκεια βροχόπτωσης, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
12:28 | 21.01.2026
βροχή
Η κακοκαιρία συνεχίζει να χτυπά με καταιγίδες τα κεντρικά και τα νότια: 9 μποφόρ στο Αιγαίο και χιόνια στα ορεινά – Οι 6 επικίνδυνες περιοχές
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης - Εξασθενούν τα φαινόμενα στην Αττική μέχρι το βράδυ της Τετάρτης
12:27 | 21.01.2026
Λεπτό προς λεπτό η πορεία της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα

Καλησπέρα σας από το newsit με συνεχή ενημέρωση για την κακοκαιρία που πλήττει με σφοδρότητα ολόκληρη τη χώρα και σύμφωνα με την ΕΜΥ θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

