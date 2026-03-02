«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: Drone χτύπησαν στρατιωτική βάση στην Κύπρο – Βομβαρδισμοί στον Λίβανο – Ο πόλεμος εξαπλώνεται

Στην αρχή μιας νέας πραγματικότητας φαίνεται πως βρίσκεται η ανθρωπότητα και όλα δείχνουν πως ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα λήξει άμεσα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 1.000 στόχους, ενώ επιθέσεις έγιναν και στον Λίβανο σε θέσεις κατά της Χεζμπολάχ. Drone έπληξε βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «εκδικηθούν» για τις απώλειες στρατιωτών τους και ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να διαρκέσουν «τέσσερις ή πέντε» εβδομάδες. Χώρες της Ευρώπης εξέφρασαν ετοιμότητα για «αναγκαίες αμυντικές και αναλογικές ενέργειες», ενώ οι συγκρούσεις και οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη.
Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον παρότρυνε να βάλει «γρήγορα» τέλος στις «εχθροπραξίες» με το Ιράν, αναφερόμενος στους μαζικής κλίμακας βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο.
«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», σημείωσε μέσω X μετά τη συνδιάλεξη ο κ. Μόντι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη.
Ο επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης ανέφερε ακόμη ότι εξέφρασε «την ανησυχία της Ινδίας για τις πρόσφατες εξελίξεις» και «τόνισε ότι η ασφάλεια των αμάχων είναι προτεραιότητα».
Ο κ. Μόντι συνομίλησε ακόμη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον «αδελφό» του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν (γνωστό επίσης ως MbZ) μετά τα ιρανικά αντίποινα εναντίον κρατών του Κόλπου.
«Η Ινδία στέκει αλληλέγγυα στο πλευρό των ΗΑΕ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση, την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε.
Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα διαταγή στους κατοίκους κάπου πενήντα πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας νωρίτερα.
Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά υποχρεώνουν» τον ισραηλινό στρατό «να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (...) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.
«Δεν θα εμπλακούμε σε καμιά διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, διαψεύδοντας ρεπορτάζ της The Wall Street Journal ότι γίνονται προσπάθειες για συνομιλίες με τις ΗΠΑ δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, έπειτα από συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων, στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς και στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται.
Νεκρός ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λιβάνου, Μοχάμαντ Ραάντ, νεκρός από το Ισραήλ
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε αντίποινα για πυρά του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή τους New York Times ότι «έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μεταπολεμικά, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εφημερίδα.
Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».
Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες».
Το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες βομβαρδισμούς σε νότια συνοικία της Βηρυτού, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, λίγη ώρα αφού η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, αντιδρώντας στη δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
«Νότια συνοικία της Βηρυτού έγινε στόχος σειράς ισραηλινών βομβαρδισμών», μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων στη Βηρυτό.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 03:40 ότι έπληξε «με ακρίβεια» πριν από λίγο «ανώτερους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού» και ανώτερο στέλεχος του κινήματος «στον νότιο Λίβανο».
Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ από προχθές Σάββατο.
Το λιβανικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε πως εξαπέλυσε «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια τη νύχτα «σε αντίποινα για το αγνό αίμα (...) του Αλί αλ Χουσέινι Χαμενεΐ (...) και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, καθώς και σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ».
H ενημέρωση συνεχίζεται στο newsit.gr