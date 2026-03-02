«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: Drone χτύπησαν στρατιωτική βάση στην Κύπρο – Βομβαρδισμοί στον Λίβανο – Ο πόλεμος εξαπλώνεται

Ο Μόντι καλεί τον Νετανιάχου να βάλει τέλος «γρήγορα» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον παρότρυνε να βάλει «γρήγορα» τέλος στις «εχθροπραξίες» με το Ιράν, αναφερόμενος στους μαζικής κλίμακας βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο.

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», σημείωσε μέσω X μετά τη συνδιάλεξη ο κ. Μόντι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη.

Ο επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης ανέφερε ακόμη ότι εξέφρασε «την ανησυχία της Ινδίας για τις πρόσφατες εξελίξεις» και «τόνισε ότι η ασφάλεια των αμάχων είναι προτεραιότητα».

Ο κ. Μόντι συνομίλησε ακόμη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον «αδελφό» του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν (γνωστό επίσης ως MbZ) μετά τα ιρανικά αντίποινα εναντίον κρατών του Κόλπου.

«Η Ινδία στέκει αλληλέγγυα στο πλευρό των ΗΑΕ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση, την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε.