Κόσμος

Το Ισραήλ επιτέθηκε προληπτικά στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Live όλες οι εξελίξεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ - Εκτός Τεχεράνης ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνεχόμενες οι εκρήξεις στην περιοχή - Πληροφορίες για πλήγμα κοντά στο σπίτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν
Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Πυκνός καπνός στην Τεχεράνη μετά την ισραηλινή επίθεση / WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Τύμπανα πολέμου ήχησαν το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026) στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν. Ένα από τα πλήγματα φαίνεται πως έπληξε περιοχή κοντά στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για αντίποινα και έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις και εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Σειρήνες ακούγονται συνεχόμενα τόσο στο Ιράν όσο και στο Ισραήλ.

08:58 | 28.02.2026
09:30 | 28.02.2026
Επτά οι πύραυλοι που έπληξαν την περιοχή κοντά στην κατοικία του Χαμενεΐ
09:27 | 28.02.2026
Το Ισραήλ έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ -από κοινού με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών- εναντίον του Ιράν.

 «Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.

09:22 | 28.02.2026
Ιρανοί εγκαταλείπουν την Τεχεράνη - Ουρές χιλιομέτρων στα βενζινάδικα

Συνεχίζονται οι εκρήξεις στο Ιράν με τις πιο πρόσφατες να ακούγονται σε Ισφαχάν, Κομ, Καράζ και Κερμανσάχ.

Το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.

Αυτόπες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.

09:19 | 28.02.2026
Η Μοσάντ ζητά από τους Ιρανούς να «εξεγερθούν ενάντια στο καθεστώς»

Η Μοσάντ, μέσω καναλιού που δημιούργησε στο Telegram ζητά από τους Ιρανούς «να στέλνουν μηνύματα και εικόνες της αντίστασής τους».

Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν αρκετοί πολίτες.

«Θα θυμάστε, φυσικά, εκείνες τις διαμαρτυρίες που είδαμε πρόσφατα, στις οποίες σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι», αναφέρει.

09:18 | 28.02.2026
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS
09:15 | 28.02.2026
Βίντεο δείχνουν πυραύλους να πετούν πάνω από το Ιράκ

Λίγο πριν αρχίσουν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές να προκαλούν εκρήξεις στο Ιράν, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φέρεται να δείχνουν πυραύλους να πετούν χαμηλά πάνω από το Ιράκ

Λίγο αργότερα, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει τον εναέριο χώρο του.

09:13 | 28.02.2026
Έπεσε το δίκτυο τηλεπικοινωνιών στο Ιράν - Κλειστός ο εναέριος χώρος

Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο

09:13 | 28.02.2026
Εκρήξεις στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της Τεχεράνης

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

09:10 | 28.02.2026
Και Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαιώνει την εμπλοκή των ΗΠΑ

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

09:09 | 28.02.2026
New York Times: Σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

09:08 | 28.02.2026
09:06 | 28.02.2026
Μήνυμα της Μοσάντ στον λαό του Ιράν

Καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η υπηρεσιά πληροφοριών του, η Μοσάντ, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Telegram στα περσικά, καλεί τους Ιρανούς να βοηθήσουν «να επιστρέψει το Ιράν στις ένδοξες μέρες του».

«Αδελφοί και αδελφές μας Ιρανοί, δεν είστε μόνοι! Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ασφαλές και ειδικό κανάλι Telegram ειδικά για εσάς. Μαζί θα επιστρέψουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του», αναφέρει η δήλωση.

Η Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς να «μοιραστούν μαζί μας φωτογραφίες και βίντεο από τον δίκαιο αγώνα σας ενάντια στο καθεστώς».

 

09:05 | 28.02.2026
09:05 | 28.02.2026
Πύραυλοι στη συνοικία Τζομχούρι

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης

09:05 | 28.02.2026

Ισραηλινοί αναφέρουν πως ένα από τα πλήγματα έπληξε περιοχή κοντά στο σπίτι του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

09:04 | 28.02.2026
09:04 | 28.02.2026
09:03 | 28.02.2026
09:03 | 28.02.2026
Εκτός Τεχεράνης ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
09:02 | 28.02.2026
Εδώ και μήνες σχεδιαζόταν το χτύπημα κατά του Ιράν
09:02 | 28.02.2026
Οι πρώτες εικόνες από την Τεχεράνη

Σε βίντεο στα social media από το Ιράν, φαίνονται μεγάλα σύννεφα καπνού στον ουρανό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κατεδαφίστηκαν κτίρια ή αν τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν άμαχοι

08:59 | 28.02.2026
08:59 | 28.02.2026
Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.

08:59 | 28.02.2026
Πάνω από 3 οι εκρήξεις στην Τεχεράνη
08:59 | 28.02.2026

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

08:59 | 28.02.2026
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν και κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπό τον φόβο αντίποινων.

08:58 | 28.02.2026
08:56 | 28.02.2026
08:56 | 28.02.2026
Με αμερικανική συνδρομή η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

08:55 | 28.02.2026
Καλημέρα από το newsit.gr

Μαζί θα καλύψουμε τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα που εξαπέλυσε το Ισράηλ κατά του Ιράν

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
151
105
87
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: O Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη, έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος
Το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης
αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα – Έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα
Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσγειωθεί
Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στη Βολιβία
Newsit logo
Newsit logo