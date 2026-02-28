Το Ισραήλ επιτέθηκε προληπτικά στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Live όλες οι εξελίξεις

Τύμπανα πολέμου ήχησαν το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026) στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν. Ένα από τα πλήγματα φαίνεται πως έπληξε περιοχή κοντά στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για αντίποινα και έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις και εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Σειρήνες ακούγονται συνεχόμενα τόσο στο Ιράν όσο και στο Ισραήλ.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.
Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ -από κοινού με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών- εναντίον του Ιράν.
«Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.
Συνεχίζονται οι εκρήξεις στο Ιράν με τις πιο πρόσφατες να ακούγονται σε Ισφαχάν, Κομ, Καράζ και Κερμανσάχ.
Το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.
Αυτόπες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.
Η Μοσάντ, μέσω καναλιού που δημιούργησε στο Telegram ζητά από τους Ιρανούς «να στέλνουν μηνύματα και εικόνες της αντίστασής τους».
Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν αρκετοί πολίτες.
«Θα θυμάστε, φυσικά, εκείνες τις διαμαρτυρίες που είδαμε πρόσφατα, στις οποίες σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι», αναφέρει.
Λίγο πριν αρχίσουν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές να προκαλούν εκρήξεις στο Ιράν, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φέρεται να δείχνουν πυραύλους να πετούν χαμηλά πάνω από το Ιράκ
Λίγο αργότερα, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει τον εναέριο χώρο του.
Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο
«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.
Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.
Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.
Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η υπηρεσιά πληροφοριών του, η Μοσάντ, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Telegram στα περσικά, καλεί τους Ιρανούς να βοηθήσουν «να επιστρέψει το Ιράν στις ένδοξες μέρες του».
«Αδελφοί και αδελφές μας Ιρανοί, δεν είστε μόνοι! Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ασφαλές και ειδικό κανάλι Telegram ειδικά για εσάς. Μαζί θα επιστρέψουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του», αναφέρει η δήλωση.
Η Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς να «μοιραστούν μαζί μας φωτογραφίες και βίντεο από τον δίκαιο αγώνα σας ενάντια στο καθεστώς».
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης
Ισραηλινοί αναφέρουν πως ένα από τα πλήγματα έπληξε περιοχή κοντά στο σπίτι του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Σε βίντεο στα social media από το Ιράν, φαίνονται μεγάλα σύννεφα καπνού στον ουρανό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κατεδαφίστηκαν κτίρια ή αν τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν άμαχοι
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν και κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπό τον φόβο αντίποινων.
