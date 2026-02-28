Το Ισραήλ επιτέθηκε προληπτικά στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Live όλες οι εξελίξεις

Το Ισραήλ έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ -από κοινού με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών- εναντίον του Ιράν.

«Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.